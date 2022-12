Mis queridos Reyes Magos:

Digo "mis", el posesivo, a conciencia, ya que forma parte de mis genes, a pesar de que intento aprender a "amar" más que a "querer", pero soy una adolescente de la movida de Madrid, y del Pop que calló la voz de la protesta, y nos pasó directamente al confort del consumo, la vida a tragos, y a viajes de corto recorrido, pisando el acelerador rumbo al cementerio, para muchos/as. Primero por el pico, después también por el SIDA.

Hay que reconocerle el término "movida" a las columnas que Francisco Umbral escribía en El País, y al concierto homenaje que se hizo el 9 de febrero a Canito, muerto en accidente de tráfico unas semanas antes, en la Nochevieja de 1980, era el batería del grupo Tos, que derivó en Los Secretos.

Y aunque pueda parecer que no tiene relación con "mis cartas a los reyes" la tiene, y no solo porque nos creíamos que íbamos a ser nosotras "las reinas", también por el cínico convencimiento de "la libertad", que tan sólo fue parte de una alucinación, incluso para mí, que nunca he probado el LSD.

Casarnos pronto, divorciarnos rápidamente (que ya se podía), atiborrarnos de anticonceptivos, y en el peor de los casos a Londres, viaje de fin de semana. Las mujeres viajábamos menos, pero ese "viaje" era nuestro. Muchas veces sin compañía, a excepción de alguna madre comprensiva. ¡Qué bien le vino nuestra "libertad" al patriarcado! Algo parecido a jugar hoy en el Casino, que siempre gana la banca, en nuestro caso, el machismo.

He estado atenta al discurso del Rey, preparándome para escribir a los magos al dictado de mi nieta, y de las hijas e hijos de mis hermanas Alanneras.

Escuché expectante, con mucha atención; primero habló de la Guerra de Ucrania, terrible sin duda, por las muchas víctimas y sus secuelas... La CIA y otros similares hacen su "agosto", aunque estemos en diciembre, pero yo a lo mío, la carta...

El Rey siguió con "la filosofía de la unidad", y me recordó al libro de Felipe Martínez Marzoa (Filosofía del Capital). Supongo que no es fácil contentar a tantos, lo difícil debió de ser olvidarse de "tantas" y de sus "criaturas", las víctimas de la violencia machista, vicaria e institucional. Un día serán mayores de edad y votarán, pero eso no es un problema para su majestad, la monarquía no se elige, está en nuestra Constitución, aprobada por Las Cortes en Sesiones Plenarias del Congreso y del Senado, celebradas el 31 de octubre, ratificada el 6 de diciembre, y Sancionada por S.M el Rey ante las cortes el 27 del mismo mes de 1978.

Mucho antes, dicen que Melchor llegó a Belén en camello, Gaspar en caballo, y Baltasar en elefante asiático, y hoy me pregunto ¿en qué vendrán "los magos" que les devuelvan la vida a nuestras hermanas, amigas e hijas, y a sus criaturas?

Después de "la movida", empezamos a creer en los agentes y en los Cuerpos de Seguridad del Estado, y a olvidarnos de aquellos "grises" que a algunos/as les hicieron correr, por el bien de otros muchos que ignorábamos todo. Teníamos como sintonía de nuestra vida a Jarcha y su "Libertad sin ira", pero hoy no me puedo guardar ni mi miedo, ni mi dolor. Hay dos Españas; una nos mata, con sus cómplices judiciales, equipos psicosociales, y policiales, además de los que nos olvidan... y en la otra son 48 mujeres las asesinadas de enero a diciembre de 2022 (cifra que aumenta por días), y muchísimas más muertas en vida, junto a las criaturas "invisibles", para sobrevivir.

Señores magos, no oculto mis cartas. Les pido justicia, dejen de jugar al póker entre los "Conservadores" y los "Progresistas.” Hagan su trabajo, ya que mientras buscan la escalera de color, están matando su infancia.

Ustedes, tan preocupados por el territorio y las banderas, dejan en manos de pederastas y maltratadores a muchos niños y niñas, por el único derecho de haber sido el espermatozoide ganador. Un padre protege...

Melchor, Gaspar y Baltasar, traigan carbón para ellos (pero no se inventen más guerras para conseguirlo), y al Rey de mi país, "rabillos de pasas" para que no se siga olvidando de que nos matan. Para los ciudadanos y ciudadanas, además de salud (fundamental si viven en la Comunidad de Madrid), sororidad, empatía, coraje, unión...

Y para los importantes, los niños y las niñas del mundo (incluyo a mi nieta) el "derecho con hechos- de ser escuchados, creídos y respetados-" que son lo que NO se les da en España; hasta la ONU y cinco Relatores, incluido el de la tortura, han reiterado su denuncia, pero ustedes saben que no importan, de lo contrario Martina y Nerea, las hijas de Itziar Pratz estarían vivas (y muchos otros).