Al comienzo de un nuevo año hago esta reflexión personal, porque mientras se nos recuerde seguiremos estando. Aún tendremos presencia en tanto que el olvido no borre nuestras huellas. Y aunque ya no podamos gozar ni besos ni caricias, serán el testimonio de los que todavía nos quieren…

Que los hijos, los nietos, los sobrinos no olviden el cariño de quienes ya no estemos, no olviden tantas cosas que por ellos hicimos. Que su recuerdo sea promesa de continuidad afectiva, porque es importante para muchos sentir cómo la vida perdura en otra vida, cual preludio de eternidad sagrada.

La realidad es un continuo cambio de circunstancias, aunque vivamos igual año tras año, porque repetimos los ciclos, pero las diferencias siempre se van notando en los niños que crecen, en los seres que faltan, en las fuerzas que fallan, en los rostros que muestran el paso de los lustros...

Cada imagen pretérita ha quedado prendida en la añoranza, testimoniando que el tiempo pasa inexorablemente para todos. Que los años perturban nuestra imagen, aunque casi no lo notemos por vivir día a día esos cambios.

Tiene cada familia tradiciones benditas conservadas a través de las generaciones, si bien todo evoluciona al compás de tecnologías que avanzan con ímpetu imparable. Pero hay festejos benditos, como la Navidad, que siempre nos conmueven y nos llenan de un gozo inenarrable, años tras año infaliblemente. Pues la dichosa conmemoración de la Natividad de Cristo es sublime recuerdo que nos une y anima, que nos llena de gozo y de esperanza, haciendo que cada vez se renueven en la familia los augurios bienaventurados, las evocaciones más felices, los propósitos más perdurables, al compás de los villancicos heredados de antaño y entonados siempre ante el belén que preside el salón del hogar materno donde nos reunimos en estas fechas incomparables. Y es una herencia gozosa y entrañable que ojalá se conserve renovada y perenne.

Sin embargo, ¿cómo será el futuro? ¿Cómo será ese tiempo en el que los más jóvenes hoy nos habrán sucedido? ¿Cuántos tendremos ya un sitio en la otra orilla, en la meta de luz que hay tras el horizonte?

Quedarán de nosotros viejas fotografías, añejas pertenencias convertidas en cachivaches para ser reciclados porque ya no tendrán ni utilidad ni espacio.

Pero que exista al menos un rescoldo de latidos, un perdurar de nombres, una canción antigua que se entone en los aniversarios que ya no cumpliremos.

Que todo lo que fuimos perdure en la memoria de quienes se encaminan por nuevas sendas hacia nuevas situaciones y que sepan que siempre es posible mejorar día a día, pues siempre habrá metas que alcanzar más allá de la meta presente...

Y a los que tanto amor ahora les damos nos permitan vivir en su recuerdo desde la luz perpetua y definitiva.