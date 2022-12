Existe la costumbre, y, además, muy sana, de efectuar las peticiones a final de año sobre lo que queremos “enterrar” de lo ocurrido en el que se va a cerrar, en este caso el 2022, y que no se repita lo negativo en el año que entra. Pero el problema son los “incumplimientos” que muchos ciudadanos practican en clara oposición a los deseos o peticiones colectivas, ya que siempre se suelen pedir los mismos, y, también siempre, suelen reproducirse esas desgracias con las que queremos acabar.

Es, así, práctica habitual cada final de año pedir que se acaben las guerras. Y la de este año ha sido la “madre de todas las guerras por el tremendo daño que se ha causado a los habitantes de Ucrania en sus vidas y propiedades, aunque estas no son nada comparado con la pérdida de vidas humanas. El país se podrá reconstruir al final con la solidaridad que el mundo está demostrando, y España también, pero las vidas que ha costado esta tragedia son irrecuperables. Y junto con ello están los efectos económicos que ello ha causado en el mundo entero, de lo que costará recuperarse. Las guerras han sido un mal todos los siglos y cuando parecía que se iban acabando, salvo puntuales casos, nos aparece esta tan brutal en cuanto a pérdidas de vidas y destrucción. Esperemos, pues, que en 2023 se acabe definitivamente con esta y otras guerras y se sienten las bases de una pacífica convivencia dejando al margen las diferencias territoriales y personales.

Por otro lado, se pide también que acabe la violencia en todas sus múltiples manifestaciones. Y, entre ellas, la violencia de género y doméstica, así como la sexual y la de seguridad vial que están causando un mal irreversible en las víctimas y un daño permanente difícil de olvidar. Las cifras en este final de año se siguen produciendo, no pudiendo enfocar este tema como una mera estadística, porque hablamos de sufrimiento y cada cifra es una pesadilla para quien ha sufrido este tipo de violencia tan brutal como despiadada por las secuelas psicológicas que deja.

Tampoco podemos olvidar los episodios de violencia física, como crímenes y agresiones constantes, lo que demuestra que en lugar de avanzar en desterrar los fenómenos violentos la situación va a peor, y parece que esos deseos de cada fin de año se van quedando en un tintero, porque no se queman de ninguna manera ni desaparecen, sino que se incrementan.

La tolerancia “0” frente a la violencia es, pues, una petición común que hace la mayoría de los ciudadanos cuando nos preguntan por un deseo “no personalísimo”, sino colectivo para la sociedad. Y lo curioso es que todos pedimos lo mismo en cuanto a las mejoras en la sociedad, además de que desciendan las cifras del paro y mejore la situación económica de una vez, pero después nadie escucha estas peticiones y son muchos los que las desoyen y ponen de su mano lo necesario para que la violencia sea una de las “noticias” que se repiten durante todos los meses, permaneciendo como una canción que se repite con el mismo estribillo sin que veamos el final del túnel, o un momento en el que la violencia como “respuesta” vaya a desaparecer.

Además, la violencia que vemos no solo es física, sino, también, verbal, porque una parte de la sociedad tiene respuestas violentas verbales cuando no está de acuerdo con la forma de pensar de los demás. De esta manera, se ejerce un comportamiento que nuestros jóvenes no deben imitar y son estos los que debe empezar a marcar las pautas de una nueva época donde la igualdad, el respeto al pensamiento diferente, a la forma de ser también diferente, a la diversidad, el respeto por los valores, la educación, el cumplimiento de las obligaciones que tiene cada uno y la disciplina sean valores que se extiendan por todo el mundo.

Por todo ello, el compromiso en este final de año es común. Pero un compromiso real, no de palabras para que cuando llegue el momento de tomarse las uvas con las campanadas todo el mundo se desee personalmente y por medios de redes sociales lo mejor para el año 2023, y, luego, a las primeras de cambio se vuelvan a repetir las escenas de los defectos antes vistos. Porque, al final, parece que todo eso de despedir el año no deja de ser un mero “postureo” en el que los mejores deseos se olvidan en un segundo. Ojalá llegue un fin de año en el que la gente se comprometa de verdad a que todos estos males acaben,… y que nosotros lo veamos.