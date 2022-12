Aunque proclame que todavía creo en los Reyes Magos, seguro que le resultaría difícil de creer, incluso para mí. Como me hace ilusión y supongo que a ustedes también, ahí va mi petición para 2023: que se firme un acuerdo de paz en la guerra de Ucrania. Un acuerdo al fin y al cabo es una transacción en que ambas partes tienen que ceder, lo difícil es que tienen que vender a sus correligionarios que no han cedido; sino que han conseguido una gran victoria. Eso lo dejaremos para la propaganda posterior de cada cual, pero lo cierto es que en un acuerdo todos ceden y en parte renuncian a lo que ha servido para entusiasmar a sus seguidores.

La enternecedora y sorpresiva visita del presidente ucraniano Volodimir Zelensky a la Casa Blanca sirve de base a mí petición a los Reyes Magos. Oficialmente era para pedir misiles Patriot que permitan una cobertura de Ucrania frente los drones y misiles soviéticos, algo similar a la cúpula de acero que tiene Israel frente a los ataques palestinos y libaneses hechos con tecnología iraní. La respuesta, imagino yo, debe haber sido del siguiente tenor: tienes todo nuestro respaldo y dispondrás de misiles Patriot y adiestraremos al personal necesario para manejarlos. También el aporte y el respaldo europeo está garantizado a pesar de las reticencias de Hungría. pero... a partir del mes de enero la mayoría del Congreso es republicana y una parte de la derecha pretende limitar o retirar el apoyo a Ucrania, lo que cercena el margen de maniobra del presidente Biden.

A partir de ahí pueden haber reflexionado juntos, se me ocurre, y esto justificaría la entrevista personal: 1º.- Rusia, la segunda potencia militar mundial, y nuclear, no puede ser derrotada 2.- Ucrania tendrá siempre el respaldo de Estados Unidos, Europa y los aliados de la OTAN, por interés de Ucrania y tambien de los propios aliados. 3.- Rusia no cederá la península de Crimea- que en su tiempo fue rusa- y dónde tiene la base su flota del Mediterráneo. 4.-El resto de las regiones orientales de Ucrania son de soberanía ucraniana, aunque se pacte cierta autonomía a la población ruso hablante de Donetsk y Lugansk. 5.- La soberanía ucraniana supone el reconocimiento de su autonomía para decidir su asociación para entrar en la Unión Europea y en la OTAN. 6.- Tanto la Unión Europea cómo EEUU se comprometen, en tiempo determinado, a la reconstrucción de Ucrania: una especie de plan Marshall. 7.- Las retiradas de las sanciones a Rusia habrá de ser progresiva y en función del respeto a los acuerdos. Estos términos son en líneas generales similares a los que alcanzó la Organización de Cooperación y Seguridad Europea con Rusia en Minsk, cuando la ocupación de la península de Crimea, y que Putin dice aceptar. El problema es cómo Putin y Zelenski venden a sus respectivos ciudadanos el acuerdo sin que parezca derrota, y que la negociación no sea un momento de debilidad aprovechado por el adversario.

Sí, Europa y Ucrania necesitan la paz. Rusia también, porque no puede esperar más apoyo ni de China ni de Irán, que sería la única alianza capaz de enfrentarse a la OTAN. China bastante tiene con rectificar la política de "covid cero": los confinamientos radicales sobre millones de personas en grandes ciudades, aparte de crear una gran inquietud pública, es una muestra de la ineficacia de las campañas de vacunación y produce un daño real a sectores críticos de la economía china. Además, Biden ya se ha ocupado de que empresas y técnicos cualificados en la fabricación de microprocesadores no puedan trabajar para China, ni emigrar a dicho país. Curiosamente las mismas medidas que Inglaterra tomó durante la Revolución Industrial para evitar exportar la máquina de vapor y la industria textil. Los ayatolas de Irán, por otra parte, bastante tienen con intentar mantenerse ante la revolución de las mujeres y universitarios, que ya estuvieron en el origen de la caída del Sha.

Pediría también la paz en Siria, Libia, Yemen, Sudán, el Sahel, Myanmar, etcétera, pero la guerra más peligrosa para la humanidad es Ucrania. El presidente norteamericano ha convocado una cumbre de países africanos en Washington para apoyar la estrategia europea- francesa principalmente- en el África subsahariana, es el siguiente ámbito a pacificar. La clave para extender la pacificación será sumar a China y Rusia en la estrategia contra el cambio climático, relevando a las energías fósiles. Trabajo para Reyes…Magos.