Me dispongo a escribir mi primer artículo del 2023. En primer lugar quiero desearos, cómplices lectores, lo mejor para este nuevo tiempo.

¿Será un buen año para nuestro Alicante, para nuestra Terreta?

Siempre he pensado que para que haya prosperidad y progreso tenemos que reflexionar para mejorar. Hemos de proyectar nuevos pensamientos para poder ganar nuevas energías que nos permitan dar un salto hacia adelante.

Debemos creer, en definitiva, que podrá existir un futuro mejor.

Con el objetivo de tejer las condiciones de posibilidad de ese porvenir renovado, quiero iniciar este 2023 desde esta columna «Somos Terreta» proponiendo una pregunta radical, diferente y clave: ¿Quién es alicantino?

Soy historiador pero también he estudiado filosofía. Desde ambas disciplinas se plantean frecuentemente cuestiones relacionadas con la identidad.

El pasado, la historia, nos otorga con el paso de los siglos nuestra idiosincrasia. La filosofía, por su parte, nos ayuda a darle una vuelta a todo, a replantearnos nuestra raíces, a repensar aquello que somos de forma profunda.

Esta columna, como recordaba arriba, se llama «Somos Terreta». Esta página que os propongo en nuestro querido INFORMACIÓN, que tanto ha hecho por nuestra provincia durante décadas, va sobre Alicante, sobre sus comarcas, de norte a sur, de sur a norte.

Suelo dedicar estas líneas que os ofrezco a meditar sobre aquello que somos, me centro en pensar nuestro «nosotros». Pero, ¿quién somos nosotros? ¿quiénes somos los alicantinos? ¿quién es alicantino?

Podemos escribir cien artículos sobre este o aquel tema que afecta a la Terreta, contar mil anécdotas más o menos curiosas que ilustren nuestro pasado pero...¿y la pregunta clave «¿quién es alicantino?» dónde queda?

Haré un intento por ofrecer respuestas. Sin determinismos, sin sentencias definitivas, sin verdades absolutas. Estoy abordando cuestiones identitarias y estas tienen un marcado carácter subjetivo.

Las identidades grupales son complejas y cambiantes, nunca se pueden dar por cerradas. Son tan interesantes como lábiles.

Comencemos entonces un ensayo de reflexión más concreta. Seguiré en mi planteamiento al excelente filósofo Daniel Innerarity, al que tuve la suerte de conocer en persona en Barcelona.

En su muy recomendable libro «Un mundo de todos y de nadie» (editorial Paidós) nos dice que la pregunta más difícil y exigente que se puede plantear una sociedad es «¿quién somos nosotros?».

Innerarity asevera que detrás de la palabra «nosotros» no encontramos verdaderamente una realidad tangible, sino más bien un problema.

Los alicantinos, como todos los grupos humanos, somos más un proceso, una colectividad en construcción, que un conjunto humano dado, existente de forma pétrea y definitiva.

Somos, fundamentalmente, un proyecto abierto al futuro.

Llegado este punto del artículo, atento lector, es el momento de concretar algo más las reflexiones, de hablar más de la Terreta. Lancemos algunas ideas, demos paso a la tormenta a ver si aclaramos algo.

¿Es el alicantino únicamente el habitante de la ciudad de Alicante? ¿es alicantino cualquier ciudadano que resida a nuestra provincia? Yo, cuando estaba en París o en Londres estudiando idiomas, le decía a todo el mundo que era español y de Alicante.

No pretendía que aquellos compañeros de clase venidos de medio mundo supieran donde estaba mi Crevillent, evidentemente. A los demás españoles de aquellos cursos estivales les servía Alicante como referencia aproximada.

Me declaraba yo por tanto, de París y Londres estando, alicantino, alicantino de Crevillent.

¿En qué medida es o se siente alicantino un ciudadano de Villena, de Elche, de Elda o de Orihuela? ¿Es, quiere ser o alguna vez será alicantino alguien que viva en Alcoy, Cocentaina, Dénia o Pedreguer?

La respuesta, como siempre, es sí y no.

Los alicantinos vivimos en un territorio compartido, la provincia de Alicante, el conjunto de comarcas del sur, nuestra Terreta de ahora y de siempre.

La ciudad de Alicante, como suele pasar con las capitales, da un nombre común al territorio y a los habitantes que en él nos hayamos. Somos de Alicante, somos alicantinos, somos Terreta.

Unos se sentirán más identificados con la provincia, otros por supuesto la rechazarán. Algunos se verán más reflejados por el nombre «alicantino», otros lo verán lejano y ajeno.

Hay sin embargo algo cierto e indudable en todo esto a nivel político y social: la provincia de Alicante es una circunscripción electoral, que tiene 12 representantes comunes en el Congreso de los diputados en Madrid y 35 en las Corts Valencianes.

Hay un nosotros político real, que vota conjuntamente y es representado como alicantino a través de la provincia de Alicante.

Pero, como no, toca ahora plantear el contrapunto necesario a esta evidencia. No hay tesis sin antítesis. Los alicantinos no tenemos una identidad común muy articulada, somos un nosotros difuso por razones históricas y sociológicas.

Nos falta proyecto y voluntad colectiva. Yo decía, en otro artículo en este diario, que la Terreta es Grecia. ¿Por qué Grecia? Porque somos un mundo de polis aisladas, que hacen la guerra por su cuenta.

Ha quedado planteada, por lo tanto, la paradoja alicantina, nuestro dilema radical y seminal. Somos y no somos.

La provincia de Alicante, las comarcas alicantinas en su conjunto, existen como unidad político-administrativa que vota y vive conjuntamente. Pero, a su vez, nos sentimos lejanos y nos damos la espalda los unos a los otros.

Avancemos un poco más en nuestra reflexión, vayamos, una vez dibujado el problema, acercándonos a la conclusión y a la parte propositiva del texto.

Ante esta paradoja alicantina, ante esta situación social tan nuestra caracterizada por la unidad en la desunión, se pueden adoptar lógicamente posiciones y actitudes más bien negativas o más bien positivas.

En numerosas comidas, tertulias y cafés alicantinistas a los que asisto he podido oír cientos de veces discursos derrotistas y paralizantes que ponen en juego estos, por otra parte parcialmente ciertos y lógicos, argumentos: somos una de las provincias más montañosas de España y ello nos condena a la división, somos una de las provincias más artificiales que existen, el norte y el sur de la Terreta son dos mundos paralelos, imposibles de conjugar: ¿qué tendrá que ver una persona de Torrevieja con alguien de Planes?, nunca haremos nada juntos, no tenemos nada que ver.

Opino que esta forma de ver las cosas es demasiado pesimista y no nos ayuda a avanzar ni a mejorar. Me gustaría poner en juego en las próximas líneas mi visión, mucho más optimista. Considero que es igual de válida y a su vez operativa, realizable.

Constituimos, como ya dije más arriba, una comunidad política alicantina efectiva en tanto en cuanto somos una circunscripción electoral, tanto para las elecciones al parlamento español como a las Corts Valencianes.

Esto es un dato y no va a cambiar en mucho tiempo. ¿Por qué no aprovechamos esta comunidad existente, aunque invertebrada por ahora, para generar sinergias que nos beneficien a todos?

Lo que a todos afecta a todos concierne, tenemos muchos intereses en común.

Considero que si conseguimos construir un relato compartido, que podría tener perfectamente una base histórica sólida, podremos entendernos más como un todo, como un conjunto, como un nosotros alicantino más cohesionado.

El alicantinismo que estoy proponiendo no va contra nadie ni aspira a ser más que nadie. Tiene cabida dentro de una España moderna, plural y basada en la descentralización autonómica.

Es compatible con la existencia de la Comunitat Valenciana, de un espacio común que no rompa con la unidad territorial autonómica pero que sí exija una mayor descentralización dentro de nuestro propio territorio, que modere el centralismo de la ciudad de Valencia.

Hay que ponerle a la Comunitat un acento sur y eso pasa por construir un nosotros alicantino más articulado y cohesionado.

Imposible, utópico, irreal...ya escucho a muchos que, por diferentes motivos, tendrán intereses en bramar contra esta propuesta.

Tanto a aquellos que se opongan a este enfoque que estoy lanzando como a aquellos que lo compartan, quiero ofrecerles algunas fórmulas concretas que nos permitirían plasmarlo de forma efectiva.

Una mayor unión federal, esto es, basada en la cooperación, nos serviría para avanzar en una tierra de ciudades medias, donde no hay nadie que ejerza un liderazgo claro y total. La Terreta somos todos, nuestro Alicante se caracteriza por el predominio de potencias urbanas importantes, que deben colaborar más.

Cabría comenzar por coordinar en mucha mayor medida Elche y Alicante.

Una mayor cohesión, basada en hechos concretos, en proyectos tangibles y funcionales, nos permitiría mejorar nuestro nivel de vida.

Para reivindicarnos con más fuerza en Madrid y en Valencia no necesitamos fomentar el victimismo, ni crear una comunidad alicantina perfecta y homogénea.

Hagamos de nuestra pluralidad constitutiva nuestra fuerza. Construyamos un nosotros más firme, basado en un relato común. Querámonos todos alicantinos, cada uno a su forma y manera, desde la discrepancia y la diversidad.

Vertebremos mejor una convivencia que ya existe, todos saldremos ganando.