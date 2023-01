Como el reinado de Witiza, el 23 promete ser oscuro color de hormiga y agitado como la Galerna del Cantábrico (ya sé que ese era el gran Paco Gento del Real Madrid, pero había galernas antes de que él desbordara todas las bandas izquierdas de los pastos deportivos y fuera uno de los héroes de mi padre, su tocayo).

Como observador apasionado del entorno tiene mucha más gracia vivir en tiempos interesantes, que no siempre tienen que coincidir con épocas felices ni décadas prodigiosas. Muchas veces, al contrario, cuanto peor va el mundo y más abocado se ve al desastre, más apasionante resulta.

El riesgo de que la Tierra estalle en confetti es grande, pero vivir peligrosamente al borde del muelle y con los pies colgando no deja de tener su encanto. Dicen los amantes de la adrenalina que, igual que la carne que sabe mejor es la que va pegada al hueso, la vida cerca de la muerte es una maravilla. Es una putada, pero es asín (y aprovecho para reivindicar el adverbio, que usó Cervantes hace dos días, aunque la RAE diga ahora que es correcto pero vulgar).

El año 23 amenaza con ser potente. Para primavera está anunciada - Esta Noche Gran Velada- con el título de los pesos medios en juego, al fino estilista contra el gran encajador. Veremos qué pasa con este nuevo candidato de la derecha, y su alegre muchachada de ultraderecha, que se enfrenta al Botànic (por cierto: qué tiempos aquellos en que un partido ganaba o perdía a solas, sin depender de alianzas indigestas).

Al aspirante le va la vida en ello (en sentido absoluto y nada metafórico) y al defensor del título, pues un poco menos porque su cuota de poder ya la disfrutó y cuando eres, dejar de ser cuesta, pero siempre te quedará Paris. En los manuales de autoayuda siempre dicen que basta desearlo para conseguirlo, pero ya les digo yo que no, porque si no casi todos seríamos Elon Musk y gracias a los dioses sólo hay uno, y sobra. En política sobrevivir cuesta tu libra de carne, como en Otelo, y tu lucha fundamentalmente es contra los tuyos, porque los contrarios suelen ser hermanitas de la caridad en su comparación. Cuerpo a tierra que atacan los míos y virgencita que gane, porque si no lo tengo crudo.

En la cosa esa tan rara de la democracia quien gana manda una temporadita y el que pierde cede el paso, siempre que no seas Trump, magistrado del constitucional o del poder judicial, obviamente. Que en ese caso dependes como Franco de Dios y de la Historia, tu reino no es de este mundo y tuyo es el poder y la gloria (y el coche oficial y el sueldazo obviamente). Veremos.

Se avecina en el 23 una hecatombe en la siempre tambaleante unidad de las organizaciones empresariales de Alicante y de la comunidad. En pocas etapas de la historia asociaciones, confederaciones, lobbys y cámaras han ido de la mano, pero los últimos tiempos eran adecuadamente favorables a los matrimonios, bien fueran de conveniencia en algunos casos. Todo ha estallado y amenaza saltar por los aires por el gran mal del asociacionismo empresarial: el personalismo, entendido como el culto a la persona (normalmente a uno mismo), y la utilización de estas plataformas para medrar en otros campos. Hay mucho que escribir sobre esto, pero ahora no tengo tiempo. Quédense con el dato de que se avecinan peleas en el barro y no van a ser ni incruentas ni de fino talante. Seguiremos informando.

¿Tendremos nuevos alcaldes, alcaldesas, presidentes de Diputación y cargos políticos varios? Sin duda. ¿Saldremos ganando con los cambios? Pues permítanme que sea escéptico camino de cínico y que apele al príncipe de Salinas para decir con él que hay que cambiarlo todo para que todo permanezca igual. Al ciudadano poco le cambia la vida, pero a otros les puede dar grandes momentos de gloria.

¿La guerra de Putin desembocará en el apocalipsis? ¿Qui lo sà? Ojalá concluyera con su extinción y la de todos los dictadorusaurios, incluidos los presidentes de comunidades de vecinos y asimilados autárquicos, pero me temo mucho que justamente los tiranos lo son por carecer de escrúpulos y de empatía, así que pulsar el botón rojo les cuesta poco o nada.

A pesar de todo, feliz año, porque la felicidad no deja de estar en el disfrute personal y eso no hay quien nos lo quite. De momento.