Llevo muchos años, demasiados por lo que estoy viendo, en este mundo de la gestión del agua, pero parece que nunca se acaban las sorpresas. En el pasado Consejo Nacional del Agua sufrimos un triste espectáculo que nos hizo ver la gran diferencia que hay entre las buenas palabras sobre la gobernanza y participación pública, de la que tanto hablan, y la penosa y lamentable realidad.

En distintos medios veo declaraciones suyas, señor Morán, en las que atribuye la posición del Ministerio de Transición Ecológica sobre el plan del Tajo y el trasvase Tajo-Segura a una exigencia de los Tribunales, que poco menos que estarían obligando al Gobierno a aceptar el régimen de caudales mínimos que figura en el borrador del plan del Tajo.

Tengo que decirle que esto es completamente falso, como es bien conocido por todos, incluyendo los funcionarios y profesionales de su Ministerio. Todos excepto, según parece, usted. No hay ninguna sentencia de ningún tribunal que ordene la fijación de unos valores concretos para los caudales ecológicos del Tajo. Cada vez que insiste en ello está engañando a la ciudadanía, en un intento de escurrir el bulto y eludir una responsabilidad que solo a usted le corresponde, y cuyas graves consecuencias de todo tipo está forzando a asumir al Ministerio de Transición Ecológica y al Gobierno de la nación.

No es culpa de los tribunales ni del cambio climático. Es responsabilidad y decisión de su Ministerio. Los tribunales solo se han limitado a recordar la obligación de fijar un régimen, sin entrar en su cuantificación. El cambio climático se está usando como nuevo chivo expiatorio al que culpar de todo y con el que justificarlo todo. No intente confundirnos. Es solo voluntad y responsabilidad del Ministerio, forzado por sus compromisos políticos. Unos compromisos hoy bien claros, según ha dicho públicamente algún responsable autonómico. Son usted y los demás responsables del Ministerio que dirige Teresa Ribera los responsables únicos de esta situación, así como del caótico sistema de autorizaciones de caudales de trasvase, que cambia cada mes según el humor del día. Juegan así irresponsablemente y de forma arbitraria, sin la necesaria motivación, con una actividad agraria que afecta a la economía de muchas familias y al suministro de alimentos para toda la sociedad.

Tengo que repetir una vez más que las decisiones que se están adoptando sobre estos asuntos, caudales ecológicos y autorizaciones de trasvases, no están además basadas en un análisis científico y no existe un documento riguroso que demuestre las ventajas ni la motivación de las decisiones adoptadas. Tampoco es verdad que el régimen actual de caudales degrade el estado ecológico del río ni que su elevación a una media de 8,6 m3/s (previsión del borrador del plan del Tajo) vaya a implicar una mejora ambiental sustancial que permita alcanzar el buen estado ecológico de la cabecera. No engañe a los ciudadanos ribereños del Tajo prometiéndoles un paraíso hídrico inexistente y echando la culpa de sus todos sus males al trasvase. Es completamente falso y su responsabilidad le obliga a saberlo.

Pero hay más. En el proyecto del Real Decreto para la revisión de los planes hidrológicos aparece una disposición adicional novena sobre Coordinación de los planes hidrológicos relacionados con el trasvase por el acueducto Tajo Segura. En esa disposición se asignan, ya de entrada, sin justificación alguna, 7 m3/s de media en Aranjuez, y se dice que habrá que aplicar 8 de media el 31 de diciembre de 2025 y 8,65 de media el 31 de diciembre de 2026. Se juega con los regantes diciendo que se pospone esta implantación según las condiciones ecológicas vayan mejorando en el río desde la presa de Bolarque hasta el embalse de Valdecañas, en Extremadura. Esto, aparte de un engaño, es un desprecio a los humildes agricultores. Quizá usted no lo sepa, pero sí lo sabe la dirección política de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Aunque este organismo parece ahora conquistado después de muchos años por la filosofía secesionista en materia de agua de Castilla la Mancha, cuyos criterios de planificación ha impuesto a la Confederación por encima de los de su propio Ministerio.

Me explicaré. Ya desde antes del Memorándum, en el año 2010, la Confederación del Tajo planteó ampliar la zona de afección en el río de los caudales del alto Tajo, incluyendo el trasvase Tajo-Segura, colgando de la cabecera todos los problemas del río hasta Portugal. Históricamente, siempre se entendió, y así se concibió el sistema hace ya más de 50 años, que la cabecera debe atender todas las necesidades del río hasta Aranjuez, pues allí el Tajo se une al Jarama, río caudaloso, incluso con mayor caudal del Tajo, de forma que el río resultante es otro bien distinto con caudales mucho mayores y un régimen de circulación diferente.

Lo que ahora se hace en esta disposición adicional novena, además de la subida de los caudales ecológicos que ya he dicho, es pasar a la cabecera la responsabilidad del buen estado no de las masas de agua que van desde la presa Bolarque hasta Aranjuez, tramo de unos 100 km, sino la de todo el río Tajo desde Bolarque a Valdecañas, incrementando a 300 km el tramo afectado, añadiendo los caudales en Toledo y Talavera. En el estudio del Memorándum ya se estudió esto y se previó para mejoras ambientales de todo el río Tajo la posibilidad de desembalses puntuales y ocasionales de cabecera de hasta 20 m3 al año, pero hoy por hoy la afección en el Tajo debe entenderse desde Bolarque hasta Aranjuez. Sin embargo, la disposición adicional novena dice en su punto segundo de forma expresa que ha de evaluarse y seguirse el estado ecológico y químico de las aguas superficiales entre Bolarque y Valdepeñas, así como las derivaciones hacia la Cuenca receptora del Segura relacionándolo con el Mar Menor.

Hasta Aranjuez, límite legal actual de afección del trasvase, el agua es de calidad óptima con 6 m3/s. La incorporación del Jarama con un caudal medio superior y con mayores problemas de calidad hace qué 1 o 2 m3/s de incremento en Aranjuez, quitados a los regadíos del Levante, no tengan virtualmente ninguna importancia. Parecería una broma si no fuese un tema trágico para nosotros.

Pero falta la guinda del pastel. El último capítulo del sainete, por ahora. Este martes hemos conocido por la prensa qué la disposición adicional novena ha sido modificada para su envío al Consejo de Estado, de forma que han desaparecido las condiciones que permitían retrasar o anular los nuevos escalones de caudal mínimo. Es decir, lo que algunos llamaron “el salvavidas” del trasvase, acaba de desinflarse por completo: estamos exactamente en la misma situación que cuando se publicó el borrador del plan del Tajo, con unos incrementos de caudales ecológicos ya no condicionados por nada, cuya implantación segura en los próximos años va a suponer una reducción sustancial del agua para riegos del trasvase.

Siempre tuve claro que esta disposición novena era una trampa que no resolvía los problemas sino que los retrasaba y empeoraba. Así lo he dicho repetidamente, en público y en privado, por desgracia ante la incomprensión de muchos compañeros regantes. Por desgracia el tiempo me da la razón. El salvavidas estaba lastrado y nos hunde sin remedio.

Estoy seguro de que usted, señor Morán, conoce esta situación y no se le oculta la importancia estratégica y de alcance nacional que tienen estas decisiones. No se puede engañar a la opinión pública del sureste intentando enmascarar el desastre que se avecina, y a la manchega prometiendo paraísos fluviales en el Tajo. Lo que se avecina no es un desastre provocado por el cambio climático sino por la voluntad sectaria, la arbitrariedad y el compromiso político de su Ministerio con unas comunidades en detrimento de otras. No intente engañarnos, no nos mienta.