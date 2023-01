Gracias a La 1 podremos ver uno de los conciertos que Serrat ofreció en Madrid con motivo de su gira de despedida. Eso sí, después de un partido de la Copa del Rey, que TVE no da puntada sin hilo, y no está dispuesta a tirar por la borda ni una sola de sus noches. Si la audiencia no está bien amarrada, no hay canita al aire que valga. Las fabulosas series documentales El asesino de la baraja y El robo del Códice solamente se pueden ver en Rtve Play, cuando hubiese sido un deleite haberlas gozado en la televisión lineal. Pero las cuotas de pantalla son las cuotas de pantalla, y la batalla se ha vuelto tan agresiva en ese sentido que ni La 2 se puede permitir ningún exceso. Ya vimos lo que ocurrió con Encuentros, el espacio más ilustre del trimestre pasado. Embutido como una hamburguesa entre capítulos de Cómo nos reímos, acabó arrinconado en la madrugada.

Pero volvamos a Serrat. Cuando TV3 programó para el 23 de diciembre el concierto de despedida del Palau de Sant Jordi, sin que ninguna otra televisión autonómica se sumase a esa transmisión, nos sentimos desconcertados. ¿Para qué sirve la Forta? El acontecimiento tenía relevancia más que suficiente para que otras teles autonómicas se hubiesen sumado. À Punt y la balear, las primeras. Pero también las demás, comenzando por Telemadrid. ¿Acaso había algún problema para subtitular las palabras pronunciadas por Joan Manuel entre canción y canción? Todo eso lo pensamos mientras veíamos el concierto en TV3, al que ese mismo día 23 se podía acceder por cable desde distintas plataformas. Entonces no sabíamos que TVE tenía guardado el as del concierto de Madrid. Para emitirlo cuando le conviniera. Tras un partido de fútbol. Metiendo un gol.