No suelo desperdiciar este preciado espacio ni el tiempo que a él dedican los amables lectores a hablar de ese tipo de televisión que sólo merece el silencio y el desprecio. Hace pocos días que me referí a ella como «marrullera», dedicando el adjetivo ni más ni menos que al hacedor de ese programa del que siempre he preferido mantenerme alejado, por una cuestión ética y estética, Todo es mentira.

Pues bien, Risto Mejide ha sido noticia por las palabras que, sonriendo, pronunció antes de la retransmisión de las campanadas que realizó desde la localidad de Torrejón de Ardoz el grupo Mediaset. El comunicador dijo, textualmente, dirigiéndose a su compañera Mariló Montero en las labores de presentación: «¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia». Se refería, lógicamente, al embarazo de Cristina Pedroche, y al fallecimiento en 2020 por un cáncer de Alejandro, el hijo de Ana Obregón. Ambas anfitrionas del ritual de las campanadas en los grupos competidores, TVE y en Atresmedia. No voy a añadir ningún comentario sobre lo que me pareció esta salida de tono. Carezco de espacio para explicar todo lo que pasa por la cabeza ante esta situación, y no creo que sea el lugar más idóneo para llevar a cabo estas reflexiones. Pero no quiero pasar por alto un detalle importante, al que quizá los medios que han aireado esta noticia no han dado la relevancia necesaria. Las palabras de la polémica fueron pronunciadas en el transcurso de un espacio publicitario. Es decir, que en el momento del «juego de palabras» no se emitía el programa de las campanadas propiamente dicho: era tiempo de un emplazamiento publicitario, de una marca. Dejo abierto el melón.