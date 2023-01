El anuncio de la vicealcaldesa de València y responsable de Urbanismo Sandra Gómez, hace unos días, de reformar, en año electoral, poco más de tres calles de València por un importe 44 millones de euros sorprende por la enorme cantidad de dinero de los ciudadanos que se va a dedicar a este empeño personal de Gómez, pero no por el hecho en sí. Los habitantes de la capital de la Comunidad Valenciana están acostumbrados desde hace décadas a que en su ciudad se hagan obras faraónicas que modifican aspectos estéticos que sin embargo esconden los verdaderos problemas urbanísticos que se alargan en el tiempo sin que nadie se atreva a resolverlos. En algún momento de los últimos años la izquierda valenciana, o mejor dicho, cierta parte de ella, declaró la guerra a los coches y a las motocicletas cerrando calles y plazas del centro a la circulación sin ofrecer una alternativa, lo que ha derivado el tráfico a los barrios de alrededor, barrios donde viven las clases medias y bajas que han visto sus calles convertidas en un reguero continuo de coches a todas horas. Hace unos meses el barrio de Ruzafa, centro neurálgico de cultura, restauración y turismo en pleno centro de la ciudad, eliminó las plazas de aparcamiento de acceso libre provocando que la zona de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias se convirtiera en nuevo parking al aire libre de los coches provenientes de Ruzafa.

Zonas como el barrio de Orriols, el Cabanyal, el antiguo circuito de Fórmula 1 o las casitas rosas siguen lastradas por la delincuencia, el tráfico de drogas a plena luz del día y robos de todo tipo. La policía nacional hace lo que puede pero es misión imprescindible del Ayuntamiento de Valencia modificar el urbanismo de calles, edificios y plazas para que ayuden a cambiar el entramado social de los barrios conflictivos. En la Ciutat Vella, lo que en cualquier país europeo sería la joya de la corona municipal, a día de hoy se pueden seguir viendo prostitutas en las esquinas y peleas a las puertas de bares del tipo barras americanas. La experiencia demuestra que la limpieza, el arreglo de calles y plazas y el turismo ayudan, y mucho, a que barrios enteros dejen de ser pozos de delincuencia y prostitución. Algo que Sandra Gómez desconoce. Licitar ahora la reurbanización de tres calles por 44 millones de euros, un dinero que serviría para solucionar buena parte de la vida diaria de miles de valencianos, a unos meses de las elecciones municipales en las que Sandra Gómez espera ser elegida nueva alcaldesa, no es más que repetir la megalomanía de la que fueron acusados en su momento, y con razón, Francisco Camps y Rita Barberá.

Para tratar de ocultar uno de los principales problemas que existen en València, Sandra Gómez se inventó la martingala de que el problema de la vivienda existente se debe al turismo y a los pisos turísticos, a pesar de que no representan más del 2% del total de viviendas de la Comunidad Valenciana. Como es lógico una familia que desee comprar una vivienda en València desechará de antemano los barrios conflictivos que antes he mencionado, lo que significa que en los barrios donde estos problemas no existan, el precio de alquileres y venta aumentará por haber escasez de oferta. Si el Ayuntamiento de València, y en concreto su responsable de Urbanismo, se hubiesen tomado en serio la solución de problemas reales de los valencianos en vez de gastar dinero en remodelar plazas que lo único que necesitan es que se limpien, los barrios alejados del centro volverían a ser lugares atractivos para pasear y vivir.

Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo malabarismos para mantener la inversión pública como motor de crecimiento económico y al mismo tiempo las ayudas sociales masivas, Sandra Gómez, del PSPV, ha tenido la ocurrencia de comprometer 44 millones de euros en arreglar calles y paseos en vez de utilizar ese dinero en el bienestar de los valencianos, invirtiendo en los barrios con problemas que tanto criticaba la izquierda cuando estaba en la oposición.

Solía decir mi padre, a propósito de todos esos políticos que tratan de pasar a la posteridad gastando a espuertas dinero que no es suyo o dándose una importancia que el tiempo se encarga de enterrar, que los cementerios están llenos de imprescindibles. A mí la vida me ha enseñado que son esas personas que no se dan ninguna importancia, a pesar de todo el bien que hacen a su alrededor y lo rigurosos que son en su trabajo, las que precisamente emergen, con el paso del tiempo, con toda su generosidad e inteligencia, subrayando su ausencia que ellos sí que fueron imprescindibles.