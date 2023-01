Esta gran fuerza de amor está recibiendo constantemente cartas con distintas peticiones y deseos.

Quiénes las redactan tienen puestas en ella, la misma esperanza que los niños y niñas que ahora repiten la fórmula " Queridos Reyes Magos..." , plasmando lo más difícil de conseguir, y que, como última opción, esperan que llegue con alegría a sus vidas.

Los Reyes Magos que yo conozco son verdaderos especialistas en reformar, reconstruir y reparar vidas, intentando sobre todo que no pierdan la pátina original o en este caso su esencia, su cultura, su religión.

La Paz no tiene fronteras, es el amor y debe llegar a cada persona que esté sufriendo un conflicto bélico sea en Yemen,Tigray,Congo, Birmania ( Rohinya, Kachín) Palestina, Sàhara, Afganistan, Siria, Malí, Irak, Libia,...

Les escriben los rostros de la resiliencia y también de los que tienen que tomar decisiones drásticas, como la de cortar un cable azul o rojo, cómo si se tratara de desactivar la bomba en la que su vida se ha convertido, la vida que tenían claro, antes de decidir escapar de la guerra y de esas bombas, ahora no metafóricas, si no reales que siguen causando heridas desde la distancia, como ansiedad, depresión, inseguridad emocional y ese miedo que sigue siendo su mayor obstáculo, el temor a no conseguir la reforma de sus sueños en su país de acogida.

Su vida cambió por esa situación indeseable que piensas, por esos minutos de silencio, que a menudo nos hacen tragar con impotencia nuestra propia saliva, “las guerras”. Y digo "las" ya que parece que solo haya una, la de Ucrania, y que ahora en vez de Paz para el mundo, como siempre se ha pedido, desde el corazón, se pida "paz para Ucrania", cuando el deseo de Paz nunca fue selectivo, y sí al contrario, siempre es una petición que, como una ola, debe pasar reparando todo el mundo.

La Paz no tiene fronteras, es el amor y debe llegar a cada persona que esté sufriendo un conflicto bélico sea en Yemen, Tigray, Congo, Birmania ( Rohinya, Kachín) Palestina, Sàhara, Afganistan, Siria, Malí, Irak, Libia, las víctimas de la insurgencia Boko Hara... y claro que faltan muchas, pero de acuerdo, mencionamos también a Ucrania, ya que su impacto mediático nos ha hecho vivir una guerra casi desde el salón de casa y eso nos hace recordar a “grititos” nuestras otras guerras de cabecera.

Es cierto que ayudar a quienes lo necesitan no es solo cuestión de valentía y voluntad, ya que detrás de las ganas de favorecer lo que es suyo por derecho hay muchos dilatados procesos burocráticos que se deben cumplir pero que van en camino de gestionar esos anhelos que nuestra democracia debe proporcionar reconocidos en el artículo 13.4 de la Constitución Española, el Derecho de Asilo.

No podemos subestimar la dificultad y la magnitud del desafío que cada día millones de personas sufren fuera de su hogar, pero también tenemos en nuestra mano la fortaleza de hacer que sea menos trágica su decisión de huída.

Es cierto que ayudar a quienes lo necesitan no es solo cuestión de valentía y voluntad, ya que detrás de las ganas de favorecer lo que es suyo por derecho hay muchos dilatados procesos burocráticos que se deben cumplir

Y en nuestro corazón ese poder para ir derribando los muros que la ultraderecha se empeña en construir etiquetándoles como una carga para nuestra sociedad y queriendo crear un efecto negativo y desestabilizador, que, ojito, no vamos a permitir.

Pues “Queridos Reyes Magos…”, yo sé vuestro nombre sois Igualdad, Políticas Inclusivas y Derechos Sociales, y a vosotros, a esta concejalía, os damos las GRACIAS porque no dejáis que la ilusión se apague... y ahí estamos todas , todos y todes... incluso los que ignoran saber, de qué va esto de la democracia.