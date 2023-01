Cada vez me hace menos gracia José Mota. Qué se le va a hacer. Su especial fin de año me pareció lamentable, comenzando por su desafortunado título, ¡Sálvese quien Putin!. Pero dada su estratosférica audiencia, temo que tenemos garantizadas raciones de su humor para rato.

A mí me interesa más la persona que hay detrás, José Sánchez Mota, que fue el invitado que acudió a charlar con Jenaro Castro en Plano general. Desde el parador de Toledo, el humorista de Montiel (Ciudad Real) se confesó con el periodista, y a medida que avanzaba la conversación, en el tono distendido y amable que preside el programa, descubrí a alguien con quien sí me identificaba en muchas afirmaciones.

José Mota no me gustaba nada como la mitad de Cruz y Raya. Sin embargo, a diferencia de muchos compañeros cinéfilos, me convenció en la incomprendida La chispa de la vida, para mí, una de las mejores películas de Álex de la Iglesia. No hubo tiempo para hablar de estos extremos en Plano general, porque el espacio de Jenaro Castro, que viene a ser una mezcla entre el De cerca que hicieron Jesús Hermida y Luis Tomás Melgar en 1980 y el Autorretrato de Pablo Lizcano de 1984, prefiere abordar el presente al pasado. Y sobre todo quiere ser un juego de palabras donde, una vez el invitado se ha sentido cómodo y arropado, comience por asociación de ideas a definir las primeras que se le vengan a la cabeza en torno a cuestiones y personajes de la actualidad. Al tener que responder sobre Felipe VI, Juan Carlos I, Constitución, democracia, populismo, bandera, lema o ideología, sea con un gesto o con otra palabra, José Sánchez Mota se mostró. Se retrató. Eso es televisión de la buena.