Us heu portat bé en el 2022? O, per contra, us han portat carbó com a regal dels Reis Mags? Coneixeu la història que la Cavalcada dels Reis d’Alcoi, el meu poble, és la més antiga del món? No entraré a debatre si n’hi ha d’altra anterior: em quedaré amb la seguretat d’aquesta afirmació. I també de la singularitat que a Alcoi el rei negre és Gaspar i no Baltasar. Conec bé aquest esdeveniment perquè quan era alumne de batxillerat em vestia patge dels reis i pujàvem per les escales els regals als més menuts. Potser uns dels moments més emocionants de la meua adolescència, on contribuíem entre tots a fer realitat el somni de les xiquetes i dels xiquets que desconeixien l’origen real d’aquells presents. Quan jo era un infant temia haver-me portat malament i que el carbó substituïra els joguets que havia demanat als reis d’Orient en la carta que havia deixat en la burreta. Em sembla que mai vaig tenir confirmació del meu temor: devia ser un xiquet estudiós i amb bona conducta.

És per això que m’he decidit a jugar una miqueta amb vosaltres, lectores i lectors, i oferir el carbó que mai vaig rebre per alguns records o vivències del 2022. Va per vosaltres! Millor dit, espere que no vaja per vosaltres! Ací teniu la meua llista destinatària del fosc regal organitzat en 7 sacs on un ministeri se n’emporta 3! En primer lloc, perquè cada vegada que he de prendre el tren per anar a València o a Barcelona me’n recorde: un paquet ben gran de carbó per al Ministeri de Foment, de qui depén Renfe, perquè som el país amb la xarxa ferroviària d’alta velocitat més llarga d’Europa, però se’ls ha oblidat el traçat de l’Arc Mediterrani que uniria el segon gran nucli de població de tot l’Estat. Un oblit gens casual, sense dubte, que no té en compte cap criteri socioeconòmic que el justificaria.

El segon paquet de carbó aniria al mateix Ministeri. De nou se’ls ha oblidat en els pressupostos del 2023 dotar l’ampliació per un tercer carril de l’autovia de circumval·lació d’Alacant. Els qui treballem a la Universitat d’Alacant coneixem bé la saturació dels carrils existents en qualsevol dels dos sentits en les hores de màxima circulació. El traçat de la segona circumval·lació –que manté anacrònicament el pagament d’un xicotet tram– no serveix per auxiliar i justificar la no construcció del tercer vial. Un tercer gruix de carbó tornaria al mateix Ministeri, amb algun fragment compartit amb el govern autonòmic i dels ajuntaments implicats: la manca de connexió ferroviària o en tramvia del nostre aeroport amb les dues principals ciutats que l’envolten: Elx i Alacant.

Tot i que els dos anteriors oblits tenen un llarg recorregut de reclamacions, el quart és més innovador i no sé ben bé per qui aniria el valuós present del carbó: la construcció d’un carril bici per la costa, bé des d’Alacant cap al nord o cap al sud. Això permetria que qui agafa un vehicle de dues rodes no haja d’anar necessàriament a zones muntanyenques com les del Maigmó o d’altres d’interior. Em reserve el cinqué i el sisé regal per a mostres de conductes humanes que no m’agraden. Així, vull repudiar les persones intolerants, aquelles que no respecten les conviccions dels altres, bé siguen religioses, polítiques, ideològiques o artístiques. Aquests es mereixen un dels sacs de carbó més grans dels que tenen els Reis Mags, en tant que arriben a impedir a qui no pensa com ells que ho exercisquen. Es tracta d’éssers mediocres, que tenen por al debat i a la confrontació d’idees, que s’amaguen en els racons més estranys de la nostra quotidianitat. Aneu amb compte!

Dins d’aquesta condició d’intolerants, m’agradaria reservar una part important del regal esmentat per als qui agredeixen les seues parelles. Diguem-ho ben clar, sense eufemismes, els homes que pensen que les dones són de la seua propietat i que, les coneguen o no, poden usar-les al seu desig o decidir pel seu futur. Prou de violència masclista ja! La realitat ens ho ha recordat traumàticament en les últimes setmanes.

Per últim, tot sent conscient que em deixaré amb les ganes de reservar algun sac de carbó per a més endavant, he demanat als Reis d’Orient que, en cas de no aconseguir un diàleg d’iguals entre la comunitat educativa i la Conselleria d’Educació –i, més concretament, amb la seua Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme–, els facen arribar un paquet en reconeixement pel recent decret d’homologació de la competència en valencià. Un últim paquet que, si ens l'estalviem, podríem enviar a qualsevol altre, no us sembla? Feu una llista, per si de cas!