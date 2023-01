Gracias. Eternas gracias. El alcalde de Elche, Carlos González, y a sus miembros del equipo de gobierno, entre ellos sus dos portavoces, Héctor Díez y Ramón Abad, suspendieron sus apretadas agendas de trabajo este lunes para ofrecer una rueda de Prensa y decirnos que no van a dejar de trabajar en la gestión municipal, mal que pierdan las elecciones (y esto lo añado yo), porque van a dedicarse a la ciudad hasta el último minuto, "no como otros partidos que están pensando en la carrera de mayo".

Es evidente que el regidor no tenía nada más importante ayer que volver a repetir las decenas y decenas de proyectos que están en marcha, aunque muchos no dejen de ser a día de hoy más que iniciativas de las que no se sabe cuándo y cómo se financiarán porque en mayor o menor medida su futuro depende de otras administraciones, como la valenciana, los ministerios o incluso la Diputación Provincial. En cambio, de algunos de los que son su responsabilidad directa, el regidor ha llegado a poner plazos sin que se cumplieran y sin que esto le haya sonrojado. A día de hoy duermen el sueño de los justos por asuntos a los que les dio fecha, con esa impronta de seguridad que da a sus afirmaciones, sin que nadie lo pusiera entre la espada y la pared para que lo hiciera. Lo hizo de motu propio.

Constancia

González, al cabo de casi ocho años con la vara de mando de la ciudad, he de confesar que ha demostrado una virtud que no tiene nadie más en la política local: la constancia y una capacidad para tener fe en él y en lo que cuenta por encima de todo. No necesita más asesores que a sí mismo. Se cree su discurso o pasa por encima de él si es necesario, pero siempre tiene una explicación o justificación. Eso le ha llevado a sobrevivir, incluso a su propio partido, y ser el único que puede decir a día de hoy que estará en la lista aunque se vea como otro militante más y sin capacidad de decidir sobre quienes le deberán de acompañar. Cada vez que los socialistas lo critican, crece su figura. Lo alimentan.

Elecciones

A veces ocurren cosas tan disparatadas como dar una rueda de prensa para decir lo que trabajas y lo que gestionas y no contar nada nuevo pero en la que aprovechas para darle un zasca al PP sin que venga a cuento. Es cierto, Pablo Ruz lleva meses preparando las elecciones de mayo del 23, desde mayo del 19 para ser exactos, pero, ¿eso merece una rueda de prensa alcalde?. ¿no será que no había nada que contar de interés a los medios de comunicación?

Promesas

Lo que cada vez entiendo menos es que Díez y Abad, dos ediles que para su partido tienen un largo recorrido por delante en política, que están haciendo un trabajo sin discusión, se quemen prestándose a acudir a este tipo de actos en los cuales el único que vuelve a hablar es el alcalde y a ellos, como a la edil de Educación, María José Martínez, les queda un mero papel residual o testimonial: escucharlo atentamente con cara de estar de acuerdo. ¿Lo necesitan? ¿refrendan con su presencia las promesas del regidor y/o candidato? ¿van por iniciativa propio o por obligación por ser miembros del grupo municipal?, ¿qué pintan en la foto cuando el mensaje político que se va a lanzar es tan pobre?. En definitiva, ¿de quién fue la idea de todo esto?.

Segundo plano

González durante estos tres años y medio ha sido el único que ha hablado de cualquier asunto y en cualquier foro, dejando a sus concejales en un discreto segundo plano que ha hecho que algunos hayan salido a un escenario exclusivamente para recoger un ramo de flores. Así que me pregunto, ¿González ha convertido a dos de los más firmes candidatos de su partido a sucederle en otros dos ediles floreros en su equipo de gobierno?. A las pruebas me remito.