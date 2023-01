¿Por qué Alicante es una ciudad tan maltratada en casi todo…? Desde el día 8 se está celebrando la Ocean Race, la vuelta al mundo a vela que por quinta vez comienza en Alicante y durante siete etapas desarrolla en nuestro puerto talleres, espectáculos, conciertos y competiciones de Gaming, prólogo de un recorrido de 31.361 millas náuticas (58.112 km) a lo largo de siete etapas, que comenzarán domingo 15 con destino hacia Mindelo (Cabo Verde) y con final en Génova (Italia) el 1 de julio. Pero nada o casi nada se dice en los medios informativos. Mucho he visto y oído de las iluminaciones navideñas en Vigo, en Málaga, en Sevilla, en Valladolid y, por supuesto en Madrid y Barcelona, pero poco se ha mencionado a Alicante, ni tan siquiera para resaltar el belén Récord Guinness, por ser el más grande del mundo, que aquí se ha mostrado. Los festivales cinematográficos de San Sebastián, Valladolid, Sitges y Málaga tienen amplia repercusión informativa. Del festival de cine en Alicante nada se dice. En Alicante se organiza Festival de Teatro Clásico, Muestra de Teatro de Autores Contemporáneos, Festival Internacional de Títeres… Y qué poca repercusión tienen, como tampoco la tienen a nivel nacional o internacional las extraordinarias exposiciones que se muestran en el Museo Arqueológico Provincial (MARQ). ¿Acaso todavía perdura la penitencia que durante la dictadura franquista pesaba sobre nuestra ciudad porque aquí fusilaron a José Antonio Primo de Ribera, fundador de la Falange?

Sí, recuerdo que durante mi infancia y primeros años de adolescencia en Alicante el 20 de noviembre, fecha de ese fusilamiento y que, curiosamente, después coincidió con la muerte de Franco, el 20 de Noviembre era el Día del Dolor. Y la capital había de mostrar ese ‘dolor’ con la suspensión de toda actividad. A primera hora del día, los escolares íbamos a pie hasta la Casa Prisión para cantar el Cara al Sol y escuchar el heroico comportamiento de José Antonio. En la ciudad no podían circular los tranvías ni ningún otro vehículo; bares, cafés, cines y cualquier espectáculo tampoco estaban permitidos, en las emisoras de radio (Radio Alicante y Radio Falange) solo música clásica y religiosa se podía escuchar, porque, repito era el Día del Dolor. Hasta las 7 de la tarde Alicante era una ciudad silenciosa y exánime… A las 7 de la tarde por esas emisoras sonaba un clarín y se volvía a la normalidad. A la normalidad gris y tristona de aquellos duros años de postguerra. Sé que cuesta creer esta realidad incuestionable, pero así pasó y todavía algunos lo podemos recordar porque lo hemos vivido.

Por eso me apena que nuestra ciudad esté tan maltratada aún hoy, ¿porque no tenemos políticos de suficiente fuste? ¿Porque no sabemos mostrar nuestros méritos adecuadamente? ¿Porque solo el turismo de sol y playa nos importa? ¿Porque el ‘menfotismo’ nos atenaza? Sí, el ‘menfotismo’, esa palabra valenciana propia de los alicantinos que nos define como apáticos y portadores de una pereza congénita que malogra la disciplina y el compromiso, para empujarnos al pasotismo y la inapetencia.

No podemos dejarnos vencer por esta actitud tan negativa, hay multitud de iniciativas ejemplares de las que podríamos sentirnos satisfechos, sobre todo cuando esas iniciativas culminan satisfactoriamente. Cuando hemos superado todos los inconvenientes con esfuerzo, dedicación y entusiasmo.