De entrada, teniendo en cuenta que la propaganda está siempre muy viva, se intensificará hasta los comicios municipales y autonómicos de mayo. Unos trabajan y lucen el género en el escaparate, y otros se esfuerzan para pescar votos en el río revuelto, embadurnando diariamente sin la aportación de ninguna otra sustantividad. Los electores deberán apoyar unas u otras opciones, considerando de qué va cada uno y a quién defiende cada cual con la forma de actuar y entender la acción política.

Hablan de inflación desconocida, de precios disparados de la energía y de los alimentos. De que no hemos recuperado el PIB previo a la pandemia, que vuelve a acaparar la atención por la situación en China, y de que los fondos europeos, a fin de reparar los daños acaecidos por la crisis del covid-19, no acaban de tener un efecto multiplicador. ¿Deficiente gestión en asuntos de reformas e inversiones? La Comisión Europea nunca ha dicho eso. El emprendimiento y la financiación, a partir del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, siguen en marcha para construir un futuro más sostenible.

No obstante, los ensuciadores del barrio continúan en pie de guerra e ignoran las intensas medidas del Gobierno de coalición, a pesar de todas las dificultades habidas y por haber, a lo que contribuye esa oposición política y mediática con sus delirios y oscuras zancadillas. No lo digo solo yo. La prometedora situación canta por sí sola, que es lo que no les gusta nada a los mejores especialistas del despropósito. Las mentiras, la desinformación o la actitud antidemocrática son un peligroso caldo de cultivo que amenaza y asalta. Ya ocurrió con Trump y ahora ha ocurrido con Bolsonaro en Brasil.

No es una simple idea gubernamental el hecho de que la recesión pase de largo y no perturbe el sistema productivo, sino que, como se ha dicho otras veces, el Banco de España la descarta y advierte de que podría haber más inflación en 2024 si se retiran las medidas de choque. El FMI se mueve en esa dirección. Y seguiremos creciendo por encima de la eurozona. Ya les gustaría a algunos lo contrario para erigirse en salvadores, cosa que hacen siempre con el cinismo y la enajenación que les define. Lo cierto es que la recuperación económica es real en un difícil contexto todavía.

Les escuecen los nuevos impuestos (temporales por ahora) a la banca, las eléctricas y las grandes fortunas con el objetivo de paliar los efectos de la guerra en Ucrania, porque solo trabajan para que no dejen de ganar mucho más con el pretexto de que no afecte a las facturas, de que no haya fuga de capitales, destrucción de empleo y reducción recaudatoria, como si les importase no desarmar los derechos sociales y los servicios públicos. ¿Quiere decirse que los inversores se largan si aquí no existen mayores atractivos fiscales? ¿Hay que rendirles culto, incluyendo a los más vulnerables, para que estén felices? Lógicamente se debe luchar contra la fuga y la evasión fiscal de quienes solo velan por sus intereses y frotan sus manos en los puentes sobre aguas turbulentas.

Rezan para que la desaceleración se haga realidad, y sueñan con evitar cualquier subida de las pensiones. Ese patriotismo de hojalata, con sus hostiles maneras, les empuja supuestamente a velar por la sostenibilidad y el saneamiento de las cuentas públicas. Las urnas elegirán a alcaldes y presidentes autonómicos, y más tarde, en diciembre salvo adelanto, se sabrá quién compone el Gobierno de España. En tres años de espinosa legislatura, el PP no ha aplaudido ni una solución política de Estado, ni tiene un programa que mejore la situación económica. Ni nada favorable para la mayoría.

El nuevo año arranca en «modo electoral» y nuestro país resiste mejor de lo que algunos quisieran. La economía, el mercado laboral y las exportaciones van bien. Lo dice el BBVA, nada sospechoso de ser un perverso «socialcomunista». El prudente optimismo es la tónica general, excepto en los fabricantes de pesadillas, a los que siento decirles que la senda de crecimiento continuará viva y coleando. El Banco Central Europeo, que tampoco es un grupo bolchevique, insta a subir los salarios. La economía global puede verse más afectada en 2023 por una crisis estructural. Si el crecimiento repunta o empeora, los bancos centrales podrán endurecer la política monetaria.

Por otra parte, la presidencia española de la Unión Europea acontecerá desde 1 de julio hasta la próxima Nochevieja. España tratará de llegar a acuerdos sobre transición ecológica y transformación digital, entre otros factores, y Pedro Sánchez desfilará por la pasarela con rumbo hacia las elecciones generales. ¡Feliz cuesta de enero!