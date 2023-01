Pedro Reig era un tipo entrañable en el fondo y un pedernal en la superficie. La persona más dura para defender sus convicciones y la más leal para apoyar lo que se hubiera decidido en el equipo aunque no estuviese de acuerdo . Recuerdo broncas memorables con Emilio Vázquez Novo, Valenzuela, Rafael Calvo, Isidro Martín o Garrigós, porque nunca se arrugaba. Y exabruptos incluso excesivos con gentes tan poco complacientes como Eduardo Zaplana o Diego Such , a los que puso firmes más de una vez en conversaciones bastante tormentosas.

Mi primera reunión con Pere fue acompañando a mi padre espiritual y mentor Emilio Vázquez Novo, e íbamos más que prevenidos por lo que podíamos encontrarnos , porque los informes previos eran mortales . Pedro se había dedicado a lanzarnos munición de alto calibre desde la asociación de comerciantes que presidía contra la Cámara. Cosas gordas, no crean, llamamientos a acabar con el recurso cameral y peticiones de boicot con presencia de cientos de comerciantes en nuestra sede.

Emilio pensó que había que parar la cosa y me pidió que organizase una reunión . Yo no conocía a Pedro de nada, pero a través de un conocido le cité , con la sorpresa de encontrarme -uno era joven y prepotente - de que quien nos citaba era él y además en el despacho del presidente de la Cámara en Denia, su terreno, no en la sede de Alicante.

Vázquez Novo que era un maestro en aceptar envites dijo que bueno ( en contra de mi opinión ), nos vamos para Denia y nos lo encontramos sentado en la mesa presidencial . No sé qué le digo y me suelta que si la Cámara es de todos los empresarios también es suya y que ese sillón le corresponde tanto como al presidente . Ole sus huevos .

El gallego era una persona muy protocolaria, pero me hizo un gesto de da igual, se sentó en un silloncito que había y le dejó hablar durante veinte minutos. Nos puso a parir, nos reprochó nuestra inutilidad , dijo que robábamos a los pobres comerciantes y poco menos que éramos unos explotadores. Cuando acabó su memorial de agravios, Emilio le dijo que no estaba de acuerdo , pero que si quería cambiar la institución lo hiciera desde dentro y que tenía un puesto a su lado y desde ya . Se quedó tan sorprendido que dijo que sí y desde entonces y hasta hace dos días fue la persona más crítica con la Cámara y a la vez la más leal.

Algo parecido le pasó con Valenzuela , que en su opinión era un rojo peligroso pero del que llegó a ser, como lo fue mío , un amigo incondicional además de vicepresidente . La anécdota retrata al personaje, no es simplemente una batallita. Tanto como lo retrata que en uno de mis peores días en la Cámara me llamara para animarme y recordarme que él y yo seríamos siempre “camareros”, porque lo que importa no es quien manda, o quien malmanda, en un periodo, sino la institución.

Y me quedo con uno de los últimos mensajes que me mandó y lo copio literal: “Vale más perder el tiempo con amigos, que perder amigos con el tiempo... Por eso yo pierdo el tiempo contigo, porque no quiero perderte con el tiempo”. El era así, descansa en paz, Pere, amigo.