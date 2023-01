Diariamente decimos muchas palabras, algunas imprescindibles, otras superfluas. Ocasionalmente nos apesadumbramos de haberlas usado, y otras veces nos arrepentimos de no haberlo hecho. Esas palabras no pronunciadas, por la ofuscación del momento, o simplemente porque no se te ocurrió entonces (es lo que me suele pasar a mí), te rompen por dentro. Especialmente cuando tu pareja o amigo te dice:"¡pero por qué no le contestaste tal o cual!"

Algunas se las lleva el viento, pero las dramáticas son las que sueltas en mitad de una riña, porque esas caen al pavimento y allí se quedarán para siempre. Si faltas gravemente al respeto, y ya por escrito ni te cuento, a tu interlocutor, te irás a la Necrópolis de por vida 'Mamitis', 'micromachismo' o 'portuñol', entre las novedades del diccionario 'online' de la RAE Tanto cuando dices "sí" como cuando dices "no", te condicionas. En ocasiones serán nimiedades y en otras, temas francamente importantes. Leyendo los imprescindibles libros de negociación del alicantino Alejandro Hernández Seijo, aprendí a pensarme mucho las respuestas comprometidas. A unos les gusta mucho hablar, y debido a ello meten (es mi caso) la pata continuamente, y otros prefieren escuchar, bien porque no tienen nada que aportar (vuelvo a hablar de mí mismo), porque quieren aprender, o simplemente, porque pasan del tema Idénticas palabras, según el tono que uses al emplearlas o la persona a quien las dirijas ,pueden hacer que su significado cambie radicalmente. No es lo mismo decir "hijo de puta", si va dirigido a tu íntimo amigo o a tu feroz enemigo. El "mira, guapa" puede ser un halago o una reprimenda. Si a un bilbaíno le dices "chico, calla" se mosqueará, pero, los de la terreta lo entenderemos como un "no fastidies". Estupenda taberna alicantina de la calle de las setas, por cierto El castellano es muy rico y deberíamos usar las palabras precisas, pero, normalmente, no lo hacemos, y yo el primero. Oír es percibir un sonido, y escuchar requiere un esfuerzo adicional. Oyes conversaciones en el Tram, pero no las escuchas. ¿Por qué decimos entonces "oír misa"? Antiguamente, las misas eran en latín y nadie entendía prácticamente nada, de ahí la expresión "no entendíó de la misa la media". En los telediarios, cuando hablan de la guerra en Ucrania, dicen incorrectamente que se "escucharon" explosiones, o alarmas antiaéreas. Si no escuchas una conferencia, ¿el micrófono del orador no funcionaba, o estabas pensando en las musarañas porque era un tostón? Cuando no escuchan tus ruegos, ¿es porque pasan de ti ,o porque no los oyen? Escuché hace tiempo a Alberto Núñez (¿por qué empleamos siempre su segundo apellido, con lo complicadito que es? Sobre todo la tilde) decir que el "Gobierno" se estaba forrando con la subida de la luz, en vez de decir el "Estado". Amigo Feijóo, sé preciso cuando hables. Yo soy un mindundis que se puede equivocar mil veces ,pero tú tienes una posición. Mark Twain escribió que "la diferencia entre la palabra adecuada y la casi correcta ,es la misma que entre el rayo y la luciérnaga" A veces la palabra que usamos para nombrar las cosas es la razón que tengan éxito o no. El Parque Biológico de Madrid, creado en el año 2000, fue un desastre económico. Al año siguiente, la empresa fichó al poeta asturiano(tocayo mío de apellido) Fernando Beltrán, que lo rebautizó como Faunia. El primer sitio suena para estudiantes, el segundo, para familias. Sugiero poner nombres en vez de usar siglas. Sepi, Euipo, Eso, Pin, Pdf... ¿Cuántas conoces ,amigo lector, su significado exacto? Leí recientemente un artículo en el que el periodista se congratulaba de la "tolerancia" que tenemos los españoles ante la llegada de refugiados ucranianos. Amigo mío, nada hay que tolerar. Mejor utiliza la palabra "respeto" .Ellos no son menos que tú, sino tus iguales. Respétalos Ante la opresión y la sinrazón ,conviene utilizar las palabras inteligentemente. Os contaré una anécdota histórica. El obispo Clemens von Galen, fue uno de los pocos que criticó al régimen nazi en los años 30, denunciando el programa de asesinatos masivos de discapacitados .En una misa atacó, como algo negativo para la infancia, los valores de las Juventudes Hitlerianas. Un feligrés le gritó: "¿Cómo va a hablar alguien sin hijos de la mejor manera de educar a los niños?", y él respondió:"¡No puedo tolerar semejante crítica al Fuhrer dentro de mi iglesia!". Apodado "el león de Munster", fue beatificado en el 2005 Acabaré con la canción de Los Rodríguez que da título al artículo." Palabras nuevas, llenas de remordimiento, palabras viejas, sólo como pasatiempo" Como dice la melodía, hay palabras fáciles de olvidar, y otras que pueden lastimar. Amigo lector, aprende a utilizarlas. No uses el brochón ,sino un pincel