El día en que Pedro Sánchez decidió que mantener Castilla-La Mancha bien valía una traición a Ximo Puig, a Alicante y, en definitiva, a toda la Comunidad Valenciana tenía que llegar. Venía llegando desde hace tiempo. Fíjense que he dicho Sánchez, no Ribera. La vicepresidenta es un personaje secundario, la ejecutora final de la política que Pedro Sánchez ha querido y quiere: acabar a toda costa con el trasvase. Es él quien le ha permitido a Ribera convertir en política real unos principios medioambientales tratados como un dogma de fe contra los que no cabe ni el más mínimo resquicio de respuesta. Es él quien ha permitido que Ribera escuche solo a una parte en este conflicto.

El plan alternativo del Gobierno para paliar el recorte del Tajo-Segura carece de agua desalada suficiente Supongo que ese día de la infamia los «spin doctors» de Moncloa se ganaron el magro sueldo que Sánchez les destina y le explicaron al presidente que esa ruptura del acuerdo con la Comunidad Valenciana, solo porque le molestaba a García Page, iba a tener daños colaterales. ¿Perder Alicante? Puede ser. ¿Hundir a Ximo Puig? Puede ser también. En un cálculo rápido, los cabezas de huevo de la estrategia política sumaron columnas de datos y concluyeron que, pese a todas las pérdidas alicantinas, los réditos castellanomanchegos merecían la pena. Sánchez debió estar de acuerdo con ellos. Del lado de allá, la suerte estaba echada. ¿Pero qué pasa del lado de acá? ¿Dónde queda nuestro president en esta feria de mentiras y traiciones? ¿Va a seguir poniendo la otra mejilla hasta que las urnas hablen o decidirá, en esta hora aciaga, admitir que quiso la paz, noble empeño, pero que no se puede querer la paz con quien hace la guerra y provoca la miseria y la pobreza de tu gente? Aunque los autores de la ignominia sean de los tuyos, si el posesivo es posible en este caso. Ya no hay nada que construir porque hay quien se ha ocupado de no dejar piedra sobre piedra. García Page es el lobo poderoso que sopla nuestros precarios acuerdos con un Gobierno sin palabra y los derriba como la casa del cerdito del cuento. ¿Qué papel representa Puig en esta triste historia? Malo sería el de ser víctima de una traición, pero peor el de cooperador necesario que Ribera quiere colgarle. Si nunca formó parte de este juego de mentiras montado por la vicepresidenta y su Gobierno para justificar el fin del trasvase, presentándolo como un amable acuerdo entre comunidades del que solo se habría descolgado Puig tras haberlo aceptado inicialmente, debe decirlo. El president no debe permitir que se siembren dudas con su silencio. Debe desmentirlo tajantemente y pedir la dimisión de Teresa Ribera. No hay otra. Por dignidad y por coherencia.