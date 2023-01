No comprendo cómo TVE ha desaprovechado la serie documental El robo del Códice. Por qué la ha producido y después ni siquiera se ha dignado emitirla en La 2, mientras la parrilla de su quincena navideña era un bucle de repeticiones y de kit de supervivencia. Contradicciones aparte, lo que muestran estas tres horas que se siguen con embeleso en Play Rtve es un material explosivo. Porque al aproximarnos a las figuras del deán de la Catedral de Santiago, del que fuese organista, y de quien hacía las veces de electricista, conocemos intramuros los tejemanejes de uno de los templos católicos más relevantes de nuestro país durante un buen tramo del siglo XXI.

El robo del Códice, para quien tenga ojos y oídos, dinamita los entresijos de la iglesia católica como institución. Pero también de la familia convencional. Porque, ojo, esto no es As Bestas. No es la Galicia profunda. Es Santiago de Compostela. La capital autonómica, capital cultural para más inri. Los hechos se desarrollaron anteayer. Todos los personajes, deán, organista, el electricista y su señora, dan mucha pena. Muestran a las claras que dentro de España hay varias Españas y no todas han evolucionado a la misma velocidad.

El robo del Códice, a través de los personajes que retrata, es la fotografía de una España atrasada, tremendamente inculta, sometida, sumisa, por la que no ha pasado el tiempo. Una España llenísima de gente con biografías tristísimas. Personas que han pasado por la vida sin haberla vivido. Como meros figurantes de una peli de terror de serie B. Cuando terminé de ver el documental, salí a las calles de mi descreído y dionisiaco Alicante, encantado de habitarlo.