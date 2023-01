El pasado 27 de septiembre, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció en el Debate de Política General su propuesta de rebaja fiscal para aliviar la carga que, como consecuencia de la crisis y la espiral de inflación derivada de la pandemia y la guerra de Ucrania, soportan los ciudadanos. Aunque el plan se explicitó públicamente ese día en el Parlamento autonómico, el Gobierno central y la dirección del PSOE habían sido informados de las intenciones de Puig casi dos meses antes por boca del conseller de Hacienda, Arcadi España, miembro a su vez de la ejecutiva federal socialista, en la que su contraparte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es vicesecretaria general del partido.

En esa doble condición, de ministra y de «número dos» del PSOE, Montero había rechazado de plano la propuesta de Puig, que se diferenciaba de la bajada generalizada de impuestos que en aquellos momentos pregonaba el PP, pero a la vez rompía el discurso, inmovilista en esa materia, del Gobierno y el PSOE, contrario a tocar el IRPF. Pese a las presiones de Montero, Puig decidió seguir adelante y presentó su programa, lo que obligó al Gobierno y al Partido Socialista a cambiar su discurso en apenas 48 horas y proponer a su vez, en contra de lo que hasta entonces había venido sosteniendo, su propio esquema de reducciones impositivas. También el PP tuvo que empezar a modular el suyo, al punto de que la primera reacción de su aspirante a presidir el Consell, Carlos Mazón, fue ofrecer a Puig un pacto para poder ejecutar sus medidas si sus socios del Botànic, Compromís y Unidas Podemos, las rechazaban.

En octubre, los Presupuestos «castigaron» a Alicante, en noviembre se puso en peligro la gigafactoría, en diciembre no se dio ninguna agencia y el año empieza con la liquidación del trasvase

Aquel 27 de septiembre (y en los días sucesivos) Puig recibió alabanzas de propios y extraños, entre los que me cuento, por la sensibilidad demostrada hacia las penalidades de los contribuyentes, el arrojo y la independencia de criterio, así como por romper la polarización de los discursos (a favor o en contra de las bajadas de impuestos) del PP y de su propio partido, abriendo una nueva vía por la que al final acabaron transitando todos. Pero a última hora, en su teléfono móvil entró un escueto mensaje de whatsapp enviado por un buen conocedor del funcionamiento del PSOE, amigo de Puig. El mensaje decía: «Ahora irán a por ti».

Eso fue a finales de septiembre, aunque, como he dicho, las intenciones de Puig eran conocidas tanto en La Moncloa como en Ferraz desde al menos comienzos de agosto. El encadenamiento de sucesos posterior es muy llamativo. En octubre, el Gobierno de Sánchez presentó su proyecto de Presupuestos Generales del Estado en el que Alicante, una provincia clave para que Puig pueda mantener la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas, era objeto de un maltrato escandaloso: la quinta de España en aportación, la quincuagésimo segunda (o sea, la última) en inversión. En noviembre, el Gobierno de Sánchez acotó tanto las ayudas con fondos europeos a la industria del coche eléctrico que Volkswagen amenazó con no seguir adelante con su proyecto de gigafactoría en Sagunto, que supone la inversión más cuantiosa de una multinacional en España en toda su historia (más de tres mil millones de euros) y había sido anunciado por Puig como el mayor logro alcanzado jamás por un gobierno autonómico. En diciembre, cuando todo el mundo pensaba que el Ejecutivo iba a aprovechar la adjudicación de las sedes de la Agencia de Inteligencia Artificial o de la Agencia Espacial, por las que competían Alicante y Elche, para compensar el fiasco de los presupuestos, la decisión fue concederle la primera a A Coruña y la segunda a Sevilla, ambas ciudades gobernadas por alcaldes socialistas en autonomías dirigidas por el PP, dejando a Puig con un palmo de narices. Y 2023 ha comenzado en enero con la confirmación de que el Gobierno de Sánchez va a liquidar por inanición el trasvase del Tajo al Segura, traicionando los acuerdos a los que se había comprometido con Puig la vicepresidenta Teresa Ribera en beneficio del jefe del Ejecutivo castellano-manchego, Emiliano García Page. «Ahora van a ir a por ti». Así ha sido. El 27 de septiembre Pedro Sánchez le puso a Puig, del que jamás se ha fiado, la última cruz en el casillero. Desde entonces, no le ha dado respiro. Lo perverso es que a nosotros, digo por los ciudadanos de esta Comunidad, tampoco.

El giro antitrasvasista del PSOE lo dio Cristina Narbona. Entonces era ministra de Zapatero y hoy preside el PSOE. Ribera no va por libre

De todo lo que he citado, sin embargo, lo que mayor desconcierto ha causado ha sido la dureza con la que el Gobierno se está empleando en la liquidación, por la vía de urgencia, del trasvase Tajo-Segura. No siempre fue así. El PSOE fue un partido «trasvasista» hasta bien entrado el presente siglo. El último ministro de Obras Públicas de Felipe González, el hoy responsable de los asuntos exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, diseñó un Plan Hidrológico que contemplaba un nuevo trasvase del Ebro, que se llegó a pactar con Pujol, y mantenía el del Tajo. Fue Cristina Narbona la que con su llegada ocho años después al Ejecutivo, tras recuperarlo para los socialistas José Luis Rodríguez Zapatero, imprimió un giro de 180 grados a la política del PSOE, que a partir de ese momento abominó de los trasvases, sin haber explicado jamás de forma coherente, ni a sus militantes ni a los ciudadanos, este cambio radical de posición. De la dureza en los planteamientos medioambientales de Narbona, y de su contundente negativa al aporte de agua de otras zonas a Alicante, pueden dar fe sus compañeras y amigas, y sin embargo opositoras en su día a estos planes, Leyre Pajín, exministra y exsecretaria de Organización socialista, y Juana Serna, exdiputada por Alicante. Ambas tuvieron que emplearse a fondo para atemperar su dogmatismo cuando todas estaban en puestos de decisión o representación importantes. Pero Leyre y Serna están hoy retiradas. Mientras que Narbona es la presidenta del PSOE. Algo que tiende a olvidarse cuando desde el PSPV se tacha de «talibán» a Teresa Ribera y poco menos que se interpreta que la vicepresidenta «actúa por libre».

Puig presentó contra el criterio de Sánchez su plan de rebaja fiscal en septiembre. «Ahora irán a por ti», le advirtieron

Nada más lejos de la realidad. La política que desarrolla ahora la vicepresidenta Ribera la fijó en su día quien todavía hoy preside el partido. Y la bendice e impulsa el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. ¿Por qué? ¿Por su enemistad con Puig? Eso puntúa, pero no es lo determinante. Lo que verdaderamente pesa en política son, como tantas veces se ha dicho, las cuentas, no los cuentos. Y las cuentas que Sánchez ha sacado es que, para conservar él La Moncloa, quizá tenga que arriesgarse a que Puig pierda el Palau.

Me explico. Lo que más ha confundido a todos los observadores estas semanas es cómo, a cuatro meses de unas elecciones autonómicas, como mucho, y a menos de un año de unas generales, Pedro Sánchez se ha metido en el jardín de liquidar el trasvase Tajo-Segura en beneficio de Castilla-La Mancha y sabiendo que eso puede costarle perder miles de votos en la Comunidad Valenciana pero, sobre todo, en una circunscripción aparentemente decisiva como es Alicante. La provincia representa el 37% del censo electoral para las elecciones autonómicas y es la quinta de España en número de diputados al Congreso en las elecciones generales, doce en total, los mismos que Sevilla y sólo por debajo de los que se eligen en Madrid, Barcelona y Valencia. Frente a los 32 que se dirimen en la Comunidad Valenciana (15 por Valencia, 12 por Alicante y 5 por Castellón), Castilla-La Mancha suma «sólo» 21 diputados: 6 por Toledo, 5 por Ciudad Real, 4 por Albacete, 3 por Cuenca y 3 por Guadalajara. Por sentido común, habría que pensar que el esfuerzo de cualquier partido con aspiraciones de gobernar España debería centrarse, pues, en la Comunidad Valenciana. Y que Alicante tendría que estar en el objetivo prioritario, puesto que hay en juego doce escaños, tantos como la suma de Toledo, Guadalajara y Cuenca.

Pero en política los cálculos no se hacen sobre el total, sino sobre el diferencial. Lo que importa es el saldo. Si uno estudia los resultados de las dos convocatorias electorales celebradas en 2019, comprobará que el PSOE fue el primer partido en todas las provincias castellano-manchegas, pero corre el riesgo claro de dejar de serlo ahora en cuatro de las cinco, lo que le llevaría a perder un mínimo de cuatro diputados que pasarían a manos del PP, con lo que la operación es doble: lo que pierde uno lo gana el rival directo, porque en Castilla-La Mancha no hay partidos autóctonos, tipo Compromís, que entren en el reparto y tampoco Podemos tiene allí relevancia. Ciudadanos ya perdió, entre las elecciones de abril de 2019 y la repetición en noviembre de ese año, su representación parlamentaria. Se la quedó Vox. Pero los naranjas conservaron una buena bolsa de votos, aunque no les sirviera de nada. Los que se tenían que ir de Ciudadanos a opciones más radicales, como los ultraderechistas de Abascal, ya emigraron entonces. Por tanto, lo que queda, que es mucho y está huérfano, pueden disputárselo ahora el PSOE y el PP. Y quien se lleve ese gato al agua puede aspirar a sumar no menos de cuatro escaños y restarle otros tantos a su rival. Alguien dirá: pero en la Comunidad Valenciana, también Ciudadanos va a dejar muchos votos libres. Efectivamente. Pero aquí, el PSOE para captarlos se encuentra con que sus alianzas con Compromís y Podemos pueden retraer a ese votante, circunstancia que en Castilla-La Mancha no se da. En la Comunidad Valenciana (y teniendo en cuenta que cuestiones como el trasvase pueden merecer un voto de castigo en Alicante, pero no parecen relevantes per se en Valencia o Castellón), Sánchez se está jugando como mucho en unas elecciones generales dos o tres diputados. Pero si los pierde no está claro que los sume el PP. En Castilla-La Mancha son cuatro, si no cinco, los que como mínimo están en baile. Y los que no saque, engrosarán la bolsa de Feiijóo. La apuesta está clara.

Parafraseando a Clinton, en su famoso debate con George Bush padre, «son las matemáticas, estúpido». El 27 de septiembre, cuando Puig presentó su plan de rebaja fiscal, Sánchez decidió ir a por él con todo. Pero no lo hizo solo por una pulsión emocional. Sino porque así le cuadraban los números. Con su estrategia, pone en peligro la continuidad de Puig al frente de la Generalitat, porque resulta a esos efectos suicida enervar hasta el punto en que se está haciendo la circunscripción cuyo resultado va a ser definitivo para que el bloque de izquierdas se mantenga por encima del de derechas o se produzca un vuelco en el Consell. Pero Sánchez se garantiza mejor así sus posibilidades de imponerse a Feijóo en sus elecciones, aun a costa de que Puig pueda perder frente a Mazón en las suyas. Andreotti nos dejó dicho que en política, y en orden creciente, hay rivales, adversarios, enemigos y compañeros de partido. Quienes en estos días acusen a Mazón de reabrir la guerra del agua yerran el tiro. No sabemos aún si Mazón es rival, adversario o enemigo de Puig. Pero es García Page quien, en la mejor tradición del socialismo mesetario, le está haciendo al president de la Generalitat lo mismo que Bono le hizo a Joan Lerma hasta triturarlo. Y Sánchez es su padrino.