La economía según mi bola de cristal

Las brujas , los adivinos y los economistas tienen como herramienta de trabajo una bola de cristal y, a veces , en casos extremos, un pañuelo de lentejuelas . Esta tecnología , tan del siglo XV les permite sin ningún rubor hacer predicciones a futuro y caso de que éstas fallen estrepitosamente analizar porqué no se cumplieron .

A principios de año todos los medios rebuscan en sus agendas para encontrar “predictors” que en este caso no analizan si estás o no embarazada , sino que son señores, señoras y señoros que tienen un carguito y fantasean sobre lo qué deparará el ejercicio a la economía de la región o a las empresas . Como me ha tocado hacer muchas veces predicciones para mis “señoritos”, les aseguro que sé de lo que hablo y cómo se hacen estas cosas , que suelen ser un pinto pinto gorgorito con gotitas de carga política y/o ataque al Gobierno -en función de nuestros intereses- y dosis de imaginación desatada acompañadas de los tópicos que todos manejamos : la proverbial reinvención de nuestras empresas , el espíritu emprendedor, la provincia como mosaico de sectores y tal y tal .

La ventaja es que a fin de año ninguno se acuerda de lo que predijeron algunos y, lo que es más importante : a nadie le importa un pimiento. Se sorprenderían de que la mayoría fallan más que una escopeta de feria y, lo poco que se acierta suele ser producto de la casualidad o de esa ley inmutable que indica que hasta un reloj parado da dos veces al día la hora correcta.

Este año me temo que no tengo a quién poner en la boca mis elucubraciones, así que, como tengo mono , me va a tocar firmarlas yo mismo. Valenzuela siempre me decía : “que cómodo es tu trabajo , me mandas a la guerra y mientras me machacan tú te quedas en la retaguardia”, pero así es la vida, qué le vamos a hacer.

Este 23 lo iniciamos con problemas del 22: inflación, alza de precios, guerra abierta de Putin , guerra subterránea de los chinos en el transporte, la logística y el precio de las materias primas, gas y combustibles desatados… vamos, el paraíso terrenal.

¿Qué tenemos a cambio? , pues que seguimos vivos, que no es mala cosa . Nos han roto todos los esquemas y seguimos produciendo , vendemos y compramos . Muchos se han quedado por el camino , una oración en su memoria, pero la mayoría sigue aunque casi no sepamos ni cómo. Y, ojo , a otros esta situación les ha hecho ricos riquísimos, porque no hay como una crisis o una guerra para edificar fortunas (la venta de esclavos y de drogas también , pero ahora no está bien visto el rubro como llaman los argentinos a los sectores económicos).

Afortunadamente tenemos en Europa un escudo social que impide que los marginados caigan en el hoyo y la desesperación, que son los pilares de las revoluciones. Es verdad que la mayoría de los asalariados son mucho más pobres, porque los sueldos se han quedado ahí abajo mientras los precios andan por allá arriba. Pero de momento ahí andamos y nunca he visto los restaurantes de Madrid más llenos que estas Navidades.

En esto, como en todo , hay descontentos . Por ejemplo los políticos que pensaban que el drama económico les iba a llevar en olor de multitud (o loor, ya no sé qué es correcto, pero la multitud huele, eso es innegable ) al sillón de mando. Les entiendo perfectamente: predicar el desastre y que no se produzca es una lata. Decir que viene el lobo cuando la pobre bestezuela se está revolcando bajo las mantas con Caperucita, tan ajeno a comerse pastores, supone que el Pedro de turno acabe más cabreado que una mona porque sus llamadas al lobo no surten efecto y los rústicos hasta las narices de soportar sus voces de auxilio.

Me voy a atrever con una predicción. Vamos a mejorar en el 23, la inflación va a ir bajando, los precios remansándose, las hipotecas suavizándose, los consumidores consumiendo, los productores produciendo y los que viven del cuento seguirán a lo suyo. Es mi teoría del Titanic probada en los años 20: ¡F***** hermanos que el Mundo se acaba!

La economía clásica dice que el crecimiento económico depende de la estabilidad social y política, de materias primas a bajo precio y combustibles tirados de precio. Pues ya ven, a todo lo contrario a eso le sumamos una plaga mundial, una guerra cerca de casa y los peores gestores políticos, a la par que una ola de populismo y unas redes sociales intragables.

Tengo la idea, equivocada sin duda, de que estamos en un momento de cambio económico donde no importa tanto lo que una empresa produce como que sea innovador. La calidad está muy bien, sin duda es un plus, pero adelantarse a la competencia con algo que posea el componente “guauuu, que chulo” va a ser la clave de bóveda. Y para pensar da igual que vivas en Estocolmo que en Cuatretondeta. Me gusta la idea de que lo disruptor vaya a ser el elemento diferenciador del futuro.

Y si fabrica tornillos, no lo deje, no vaya a ser que tengamos que montar los muebles del Ikea con pegamento Imedio.