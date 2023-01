En su octavo año de legislatura, a la Consellería de Cultura del Gobierno del Botánico se le encendió la bombilla y organizó un ciclo de tertulias que bautizó como ‘Xats’. Ese tipo de encuentros a dos de toda la vida, protagonizados por escritores, periodistas e intelectuales. Distribuidos por las tres capitales de la Comunidad. Las nuestras, sólo 2, en el Teatro Arniches.

Se me acusará de que me quejo de todo. Si no hacen, porque dejan de hacer; y si hacen, por hacerlo. Pero me explico. Para llevar a cabo tal ciclo la Consellería contrató a una empresa especializada en eventos culturales; un laboratorio, según reza su denominación. Es decir, que los técnicos de Cultura no podían organizar la ‘proeza’.

Estamos hablando de convocar a Espido Freire y José Antonio Marina para que, con un caché agradecido, departan por espacio de una hora. No creo que sea como para estrujarse mucho la cabeza. Cuántas veces, tirando de agenda, he hecho el favor de suministrar a amigos diversos invitados para organizar mesas redondas y similares. ‘Gratis et amore’.

Pero vamos a dar por hecho que las cosas se quieren hacer bien. Aquí somos muy profesionales y hay que dar trabajo a las empresas de la tierra. Pues voy a barrer para casa. Marina Vicente, a la sazón hija de José Luis Ferris, se pasa todo el año trayendo escritores a Alicante, organizando veladas literarias y encuentros en la Sede de la Universidad de Alicante. Algo de profesionalidad tendrá. Es sólo un ejemplo.

¿Por qué la Consellería contrata a una empresa de gestión cultural que está a 200 km. de Alicante para que invite a unos tertulianos a que vengan a Alicante? Poco nos pasa.