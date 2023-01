Se pide más de la democracia, ¿por qué no?, pero todo lo que hacen los humanos no es perfecto, pero tímidos no son. Los Trump, los Bolsonaros y otros aprovechan de esta crisis con iniciativas irresponsables que ponen en peligro la democracia, la convivencia social y la misma legalidad. Tanto Trump como Bolsonaro afirman que hubo fraude en sus respectivas elecciones, comicios a los que se presentaron. Lo descubren cuando pierden las elecciones. En España lo mismo, la oposición de derechas no duda en afirmar que el gobierno elegido democráticamente es un ocupa y no es legítimo, argumentando que toma iniciativas que no estaban en su programa electoral, programa elaborado antes de la guerra en Ucrania, la inflación, la pandemia, el volcán y más catástrofes y una crisis climática cada vez más evidente.

Ante este panorama la ciudadanía pide más respuestas de la democracia, se siente ninguneada. Las libertades que se disfrutan, los beneficios del estado del bienestar, se les considera algo "natural", son tan recientes, en España tan solo unos 40 años. La sociedad conservadora, que tradicionalmente ha ostentado el poder, no solo en las instituciones, en el mismo estado, y principalmente en la economía, no se resigna, se resiste a compartir su situación privilegiada, sin intuir que tanta resistencia se puede convertir en el famoso caballo de Troya, tanta acumulación de poder se puede convertir en la destrucción del sistema. Muchas personas angustiadas por su situación, los más pobres y los menos pobres observan con simpatía y apoyan a estos nuevos profetas que todo lo resuelven en cuatro palabras, y en realidad son los responsables de los problemas que padecen. La democracia Atenas es muy conocida y fue muy importante en la historia, pero tampoco fue perfecta, las mujeres no podían votar, los esclavos tampoco y los que no hubieran nacido en Atenas, los extranjeros, los inmigrantes. En muchas sociedades antiguas se intentó que el poder fuera compartido, colectivo, desde las cavernas de intentó, con mayor o menor resultado. Una vez más la democracia está cuestionada y ¿cuándo no fue así?. Pero sigue siendo la organización social menos injusta. El ciudadano va el mercado y el aceite está mucho más caro, se pregunta de qué me sirve la democracia…