Creo, con toda convicción, que Elche es la ciudad de toda la Comunidad Valenciana con un mayor potencial turístico por descubrir; es decir: esa gran fuerza existe, está latente, pero hay que comprenderla, asumirla, explicarla y contagiar el entusiasmo que es capaz de generar. En palabras del gran Andersen en su viaje por nuestra tierra en pleno siglo XIX: «No hay más que un Elche en España»

VistElche fue (y sigue siendo) la herramienta perfecta para sacar lustre a todo el potencial turístico que tenemos. Pero, ¿qué se ha hecho, tras la puesta en marcha de esta herramienta, por el turismo en nuestra ciudad? Nada. Vivimos de las «rentas» de lo que fue la etapa inicial de este organismo autónomo. La política turística del PSOE estos últimos ocho años no ha aportado nada a la estrategia que comenzó a poner en marcha el gobierno del Partido Popular. No se ha trabajado por fomentar un modelo turístico propio y poner en marcha formas para gestionarlo. Y nada se ha hecho para que este modelo revirtiera en los propios ilicitanos.

Lo primero que hemos de determinar es cuál es el modelo turístico que queremos. Nosotros lo tenemos muy claro, y por eso planteamos nuestro proyecto de ciudad en torno a tres ejes que, a su vez, convergen en nuestros tres patrimonios Unesco: Elche es cultura, Elche es medio ambiente, Elche es industria y es futuro, orgullosa de su pasado.

Modelo propio

Nuestro modelo propio tiene que aunar estas tres ideas y proponer, como producto y realidad conocible, a Elche como referencia regional, nacional e internacional. No se trata de «inventar» cómo hacemos Elche más visitable o cómo generamos una economía más vinculada con el sector. Se trata de explicar por qué Elche es única, porque tenemos un patrimonio histórico y natural genuinos, por qué no existe ninguna ciudad similar a la nuestra, y por qué queremos hacer participe al mundo de tanta belleza, de tanto potencial y, con ello, proponer que nos conozcan y nos visiten.

"Convergen en nuestros tres patrimonios Unesco: Elche es cultura, Elche es medio ambiente, Elche es industria y es futuro, orgullosa de su pasado"

En estos tres ejes radica nuestra fuerza. No es sólo que el Ayuntamiento promueva una programación cultural ambiciosa (que también) y que, por otro lado, a través de un Patronato de Patrimonio Cultural, desarrolle iniciativas para cuidar, conservar y explicar nuestro excelente patrimonio. No se trata de desarrollar acciones aisladas. Se trata de que Turismo-VisitElche aúne, explique, difunda y coordine toda la labor que nos posicione, de forma justa, como lo que somos en todos los órdenes.

Elche es única. Tenemos un patrimonio histórico y natural genuinos, no existe ninguna ciudad similar a la nuestra y queremos hacer participe al mundo de tanta belleza, de tanto potencial y, con ello, proponer que nos conozcan y nos visiten.

Naturaleza

No es concebible que una ciudad con tres patrimonios Unesco no sea conocida como tal en toda España. No es comprensible que a eso les sumemos una riqueza ambiental y paisajística únicas, con un litoral de una fisonomía y naturaleza casi salvaje y no seamos un referente nacional en este ámbito. No es de recibo que una ciudad determinada como muy pocas por su medio natural no sea admirada y visitada. No se entiende que la capital industrial y económica de nuestra provincia no esté posicionada en todos los ámbitos del turismo congresual nacional. No entiende nadie que la capital nacional del arte íbero, patria de la Dama de Elche, no sea el referente de esta cultura para toda la Humanidad. Hay tantos, tantos ámbitos en los que sería razonable que tuviésemos un potencial mucho mayor.

Ayer mismo paseaba por calle Curtidores y Filet y Candalix, que son casi todo el eje que atraviesa nuestro Elche histórico casi de norte a sur, y pensaba: no puede ser que el resto de alicantinos, de valencianos, de españoles se pierda tanta y tan conmovedora belleza; que no disfruten tanta cultura, tanto patrimonio y tanta historia hecha acequias, huertos y palmeras. Y así con todo: con nuestra Festa, con nuestros paisajes, con nuestras playas, nuestras sierras, nuestras tradiciones tan puras y genuinas.

En un mundo global, rápido y líquido, no basta con que hagamos lo de siempre o nos miremos, complacidos, nuestro ombligo. No basta con todo esto. Y lo podemos hacer.

Proyecto transformador

Por eso tenemos un proyecto transformador que haga del turismo como herramienta, como método para explicar al mundo qué y cómo somos, un pilar fundamental de nuestra acción de gobierno. Y todo pasa por ser, de una vez, exigentes y ambiciosos. En un mundo global, rápido y líquido, no basta con que hagamos lo de siempre o nos miremos, complacidos, nuestro ombligo. No basta con todo esto. Y lo podemos hacer.

Hagamos, seamos capaces de hacerlo, que los que nos conozcan se conmuevan con tanta belleza, tantas experiencias únicas y puedan repetir, como el inmortal creador de cuentos, que «No hay más que un Elche en España» y tiene que ser conocido en el mundo entero. Lo tenemos en las manos, hagámoslo posible.