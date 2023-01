Hace unos días se han publicado los datos sobre el uso, en 2022, del TRAM en Alicante: 13,3 millones de personas han utilizado este medio de transporte en sus desplazamientos, lo que supone un 10,25% de aumento sobre los que lo hicieron en 2019, último ejercicio antes de la pandemia. Son los mejores resultados en toda su historia.

El uso del tranvía es todo un éxito. Se ha dado un buen servicio a la ciudadanía, se han ahorrado miles de viajes en coche y se ha contribuido a reducir los impactos negativos que estos generan en la emisión de gases de efecto invernadero, entre otras cuestiones. Son factores tan destacados que bastarían para que cualquier responsable político, de municipios importantes, mostrara su interés en que este medio de transporte, tan sostenible, se implantara en su ciudad.

Critica

Elx, con el actual equipo de gobierno PSOE-Compromís es una excepción. No sólo no lo quiere sino que hasta lo critica, porque dicen que tiene un alto costo de implantación y dividiría la ciudad al pasar por la Avda. de la Libertad. Y, además, nos dicen que piensan traer unos autobuses eléctricos, tipo BRT, de gran capacidad que serían la alternativa, y más económica, al citado tranvía. Esto lo dijeron hace ya cierto tiempo y, hace unos días, volvieron a prometer que estarían pronto. Hay expectación, casi a nivel internacional, por saber cómo serán y cómo funcionan, ya que podría suponer que el resto del planeta está equivocado con el tema del tranvía y serían estos autobuses la apuesta correcta. Por fin Elx, a pesar de haber perdido la Agencia Espacial, sería referente en un tema de transporte, aunque más terrestre.

El Ayuntamiento debe reclamar el tranvía para Elx. No nos descolguemos del progreso sostenible. No perdamos, en esto también, el tren.

Movilidad

La Consellería de Movilidad también debe tener sus dudas sobre este tema de los BRT porque insiste en apostar por el tranvía. Será por ignorancia o a saber qué. Lo que sí pueden presentar como realidad de éxito es que el TRAM, en Alicante, funciona y bien. Y van a invertir en ampliarlo y mejorarlo. Plantean una estación intermodal, más líneas y una inversión de 315 millones en varios ejercicios. Recordemos que la inversión en esta modalidad de transporte es una cuestión que, en gran parte, financia Europa como apoyo a una movilidad más sostenible.

A Elx le hace falta tener un TRAM en la ciudad, para reducir el tráfico privado, y entre ésta y el Parque Empresarial de Torrellano (90% de los viajes se hacen en coche), el de Carrús, Ctra. Crevillent, así como permitiría conexiones con la aislada estación de Matola y resto de la comarca.

Elx, con el actual equipo de gobierno PSOE-Compromís es una excepción. No sólo no lo quiere sino que hasta lo critica, porque dicen que tiene un alto costo de implantación y dividiría la ciudad al pasar por la Avda. de la Libertad.

Es un tema que en Elx se ha reivindicado en muchas ocasiones. Incluso, en 2010, con Alejandro Soler en la Alcaldía se reclamó un proyecto de tranvía en la ciudad que, a través precisamente de la Avda. de la Libertad y otras líneas, podría enlazar con el aeropuerto.

Sindicatos y patronal

También desde sindicatos y patronal se ha reivindicado que el TRAM podría ser una buena herramienta para la movilidad en Elx. Es una apuesta por la sostenibilidad que Europa financia. La resistencia del actual equipo de gobierno a defenderlo no tiene argumentos de peso. Es un tema importante, que hay que estudiar bien y que necesita tiempo para su implantación. Pero si no se pide no llegará nunca. De cara a las próximas elecciones es un tema a incluir en el debate, tanto municipal como autonómico. Para el proyecto de Capital Verde Europea 2030 sería un tema fundamental para Elx y mejoraría la movilidad en un aspecto tan importante.

Pero hay que hacerlo sin electoralismo, con seriedad, defendiendo su interés y huyendo de planteamientos partidistas como los que supuso la promesa de Carlos Mazón, del PP, de que la Diputación haría un estudio sobre el tema y, casi un año después, sin ninguna novedad sobre el mismo. O sea, otro prometiendo cosas, como los que hay por aquí. ¡Qué cruz!

El Ayuntamiento debe reclamar el tranvía para Elx. No nos descolguemos del progreso sostenible. No perdamos, en esto también, el tren.