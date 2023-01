La revista ‘El Jueves’ pasa a ser mensual. Nos perderemos tres de cada cuatro viñetas de Eneko. Una malísima noticia, que empaña el inicio de este 2023. Pero como la cosa va de transgresión, no se enfadarán si comparto que durante los últimos veinticinco años he leído la revista que sale los miércoles de pie, y a más velocidad de la que quisiera. La fecha no es baladí. Coincidió con la apertura de las grandes superficies y los centros comerciales.

Imaginen mi tenacidad y constancia. Allá donde me encontrara, con las excepciones obligadas, durante 1.300 semanas no fallé, pegado al expositor de las revistas. Decepcionado cuando venía precintado con plástico (una vez de cada cien), disfrutando de mis secciones preferidas. Lo de ahora no tiene importancia porque las secciones del quiosco apenas atraen y pasan desapercibidas. ¡Pero qué juergas lectoras celebrábamos hace veinte años en los VIP de Madrid y en los primeros FNAC, en Callao o San Agustín de Valencia! En aquellos tiempos los lectores vocacionales nos arracimábamos en torno a los estantes, y el medio metro cotizaba muy alto. Dejábamos pasar con condescendencia a quienes deseaban comprar una revista y seguíamos a lo nuestro. Consultábamos las páginas preferidas de la prensa. Yo me leía la Cartelera Turia (mucho antes de que durante quince años me la enviasen en PDF a mi correo). En ocasiones se instalaba algún lector en silla de ruedas. Era la envidia. Él no tenía ninguna prisa en irse. Los compañeros de ‘El Jueves’, con su sano humor, deberían hacer una viñeta inspirada en personajes como nosotros. Entonces la revista costaba 200 pesetas. Hoy 666 (700 en Canarias). Nuestros ajetreados miércoles en busca de la jugosa lectura gratuita ya no serán iguales. En algunas ciudades se recibe en las Bibliotecas públicas.