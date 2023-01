Mucho se comenta sobre el futuro de las plataformas. Que la industria audiovisual vive por encima de sus posibilidades es evidente. Dicen las estadísticas que se han publicado a fin de año que los hogares de los españoles urbanitas están abonados a un promedio de entre dos o tres plataformas. Algo que me parece insostenible. No por la factura que tienen que pagar los usuarios, verdaderamente asequible. Por lo que les cuesta una entrada de cine, tienen derecho a ver durante un mes un paquete inabarcable de series y películas. No, cuando digo insostenible me refiero precisamente a las empresas. ¿Cómo se sostiene ese negocio teniendo en cuenta los elevadísimos costes de producción de cada una de esas series y películas de producción propia? A mis amigos actores y guionistas les recomiendo que ahorren para cuando venga la época de las vacas flacas, que vendrá. Lo que vivimos ahora, nadie lo dude, es una burbuja que tarde o temprano estallará.

Sin embargo, de lo que estoy seguro es de que Filmin no peligra. Los clásicos perduran. La plataforma más minoritaria, la más exquisita, la de los usuarios más exigentes, no corre ningún peligro. Es el equivalente a las Filmotecas y los museos. Ha venido para quedarse, como refugio de las almas inquietas y sensibles, que siempre las habrá. Pensaba en ello viendo Living, la primera película del año, delicatessen distribuida precisamente por esta plataforma. Su protagonista Bill Nighy me evocó La librería otra obra exquisita y refinada, dirigida por Isabel Coixet, que en nuestro país se estrenó en la Seminci. También la perfección del actor que lo dobla en español, el enorme Mario Gas. Por asociación de ideas, concluí que Filmin es catalana, como la Coixet y Gas; y en lo que debemos a Cataluña en materia cultural.