Decía Woody Allen que comedia es igual a tragedia más tiempo. Digo esto porque Alicante ha perdido, sin paliativos, en esta sorda guerra del trasvase y, pese a ello, hay que seguir adelante. El camino que lleva hasta el futuro puede ofrecer vueltas y revueltas inesperadas. Nuestra tragedia de ahora mismo puede convertirse en otra cosa muy distinta con el tiempo. Además, hay pequeñas victorias en esta gran derrota.

Se ha reabierto el gran debate del agua. En nuestra Comunidad, pero también en toda España. Sánchez es consciente de que esto le ha hecho daño y cree que la vía de agua, en forma de votos, se cierra con la intervención de Ribera, ayer tras el Consejo de Ministros. Es cierto que el presidente del Gobierno ya había amortizado los daños: eligió primar Castilla La Mancha sobre la Comunidad Valenciana y a García Page sobre Puig. Pero se equivoca si cree que ese debate se ha cerrado. Además, el problema ha sido «de Comunidad». Alicante ha estado esta vez un poco menos sola. Si hay daño en lo que Ribera le hace al trasvase, que lo hay, ha sido a todos los valencianos no solo a los alicantinos.

El trasvase, como el Cid, puede ganar batallas después de muerto. Su valor icónico permanece intacto y ejerce una gran presión, que ahora se traslada al PP. Si Feijóo gana las elecciones no habrá margen para ambigüedades: no revertir la liquidación del trasvase sería una traición tan mala, si no peor, que la que muchos ven en la actitud de Sánchez con Alicante. Gobierne quien gobierne en el Palau. Va a haber mucha agua en las urnas alicantinas en los próximos meses. Y eso es algo que le pesará tanto al PSOE y al PSPV como al PP si no entiende lo que ese agua significa.

La falacia del integrismo ecológico que ha liquidado el trasvase caerá más pronto que tarde ahora que va a ser puesta en práctica. No, la solución no es el agua desalada. Es una solución cara, mala y llena de inconvenientes. Insostenible y dañina para el medioambiente que dice defender. Para saber eso no hay que mirar en la misma bola de cristal donde Ribera ha visto con decimales cuál será el régimen hídrico exacto del Tajo en 2050. Es una solución cara e inviable. Y eso no cambiará aunque Ribera «alicate» toda la provincia alicantina de placas solares. El sentido común dicta otra cosa que no suponga matar la Huerta de Europa en este experimento loco.

Quedan los tribunales. El Consejo de Estado afloró la evidencia insoslayable de que Ribera usa los caudales ecológicos para finiquitar el trasvase por una puerta trasera. Tal vez presenciemos la ironía de que sea el mismo Tribunal Supremo el que tenga que acabar lo que inició en su seno al exigir caudales ecológicos sin medir el arma de destrucción masiva que ponía en manos inadecuadas. Si es que para entonces ya no es demasiado tarde.