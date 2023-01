I no estic parlant d'un resultat a la quiniela, ni per al full d'hisenda.

Vinga va, tanqueu l'estand a Fitur i torneu a casa, que per als valencians parlants, nos l'heu fet "coronà"

Demanar el que no teniu és molt difícil , però mantindre'ns indiferents seria de poca valentia lingüística i la nostra llengua prou ha patit aquestes conseqüències.

Tot és qüestió d'una poqueta de memòria per a una societat de vegades desmemoriada.

"La guerra i la postguerra va fer callar al valencià, això ho sap tothom, Sigui perseguida una llengua, i no sabem que hauria passat amb la literatura valenciana, si no haguessin mort tants joves al front, si no haguessin hagut de marxar les millors promeses literàries a l’exili "deia moltes vegades la meua admirada Mercè Rodoreda.

Amagarem la nostra llengua per por i després per vergonya, ja que la societat mitjana Il·licitana va decidir parlar-los als fills i filles en castellà,per què estava millor vist, una tristesa històrica molt d'ací, bé. Però quan es tracta de què qui parla és una institució, que se suposa ens representa, és més trist i preocupant, culturalment parlant.

I després el bilingüisme passiu, el saber-ho, però no parla-ho, deixar-lo a part i fer d'ús normal la frase "lo sé pero no lo hablo".

Que ha fet que un poble com Elx no utilitze amb normalitat alguna cosa que ja és?

Amb la nostra llengua hauríem de ser generosos, però per convicció, per amor i de tant en tant fer-li un "guinye", i els ho estic demanant a les institucions públiques de la nostra ciutat, ELX.

Doneu-li l'espai que es mereix i dic de tant en tant com encara demanant caritat lingüística.

I tot ara ve, per un cartellet, que nosaltres sentim de molt poc trellat. Que ens ha fet dolor allà fins a on fa mal el que estimes, dolor i vergonya!

“Va, ho tenien a ous!”Com ens ha dit un amic d'Oriola que fins i tot ho ha vist a primer colp.

A Fitur, que ara ens ha eixit tots els dies als mitjans de comunicació, i bé no dic res, han portat una marca o eslògan o que sé jo com dir-li, que fiquen ELCH, vocable impossible de pronunciar, i no ELX.

Per favor, tingueu un principi de no-renúncia a la nostra identitat, a les nostres arrels, i un respecte a la llengua i als qui la fem nostra

Xe! Per l'amor de Déu, que voleu fer un joc de paraules?

Si ja la teniu!, la més bonica és la nostra, ELX.

Supose que no us doldrà gens el que us diem però a moltes persones ens ha paregut patètic, i no vols doldrà per què soles fa mal el que estimes i si no ho heu vist...

Per favor, tingueu un principi de no-renúncia a la nostra identitat, a les nostres arrels, i un respecte a la llengua i als qui la fem nostra.

És un fracàs pensar que el valencià és tan sols una assignatura als IES i als col·legis.

On queda allò de què per a un treball públic a la nostra comunitat es demane el valencià i després des d'ací deixeu passar aquestes barbaritats, perquè ho demaneu?

Poseu la normalització lingüística a l'altura que es mereix.

Demanem una equanimitat lingüística, una correspondència entre coneixements, ús i valoració.

No sabem, si es prendre'ns les llengües, si no és defensem, i a l'igual hem de conformar-nos en què soles siguen gastades el dia de demà per a posar el nom als fills en basc, el valencià per a fer la gràcia de dir paraules mal sonants al teatre i el gallec en un ús emblemàtic per a les institucions de la Xunta, però clar això no és bilingüisme.

Tornant a Fitur, per cert mateix Regidor que el D'ús i Promoció del Valencià, amb més inri sí cap. I no crega que siga una acció amb mala fé, ni de molt, el que crec és que hi ha falta de sensibilitat, que és més greu.

Igual n'hi ha més cartells al stand de Fitur, i en alguns la brillant idea de l'eslògan està en valencià i jo ja des d'ara en disculpe, però de tot el material gràfic que han mostrat, amb molt d'orgull il·licità, no n'hem vist cap en valencià i això ens fa un gran buit perquè ens falta la nostra mare, la llengua!