Como un universal clamor se alza la voz del humilde: “Preguntan de dónde soy y no sé qué responder, de tanto no tener nada no tengo de a donde ser…”

Hoy, en este planeta que ya encuentra estrechos los límites de su espacio y busca en el universo infinito respuestas absolutas a eternas preguntas; en nuestro mundo convulsionado por la tragedia de la guerra, por el desasosiego del consumismo, por la insatisfacción alienante del mero progreso material; hoy, aquí y ahora, muchos seres humanos de todos los sexos, edades y países también exclaman con voz unánime: “de tanto no tener nada no tengo de a donde ser”. Y este lamento repetido siglo tras siglo por los humildes de todas las épocas, este clamor universal, es como la voz antigua de la tierra… La Tierra, este planeta, nuestro mundo, conoce el dolor y el gemido de los que han de arrancar de sus entrañas riquezas que no enriquecen su vida, triste y peligrosa vida de mineros. También el campesino conoce la dureza del trabajo de la tierra, la amargura de la cosecha escasa, la amenaza del tiempo inclemente. Por eso, los campesinos unen su voz doliente, siglo tras siglo, al clamor antiguo de los desheredados. El mar, la mar, amarga por las lágrimas de millones de humildes, exige un duro precio a los que en ella buscan su sustento diario. Pescadores curtidos por la brega y la brisa, que vuestro grito sea tempestad que destruya tanta y tanta injusticia. Y en la orilla han quedado las dolientes mujeres —madres, hijas, esposas— ejerciendo el cotidiano rito de la labor doméstica, del quehacer rutinario jamás agradecido. ¡Cuánta ilusión truncada, cuánto llanto vertido, qué vital amalgama de ternura, de amor, de frustración, de fuerza…! ¡Y qué decir de los emigrantes, de quienes arriesgan su vida porque no hay vida donde viven, donde mueren viviendo en lugares de injusticia increíble, de privación de todo lo que nos hace personas! Niños, mujeres, ancianos, hombres sin futuro, que lo buscan atravesando océanos y mares, ríos, desiertos, selvas, montes… Con la esperanza puesta en horizontes de riesgo que, a pesar de todo, les parecen preferibles a su existencia miserablemente cruel. Mineros, campesinos, pescadores, mujeres, emigrantes, humildes de la tierra, todo se os ha negado por una historia injusta de opresiones y agravios, todo menos aquello que conmociona al mundo: la auténtica palabra de los que son sinceros. Sí, os queda la palabra, la palabra que existía al principio de todo, la que brota del alma sin mordazas posibles que acallen su energía. La palabra que golpea corazones y mentes, porque es verdadera, porque no tiene límites. ¡Que vuestras manos juntas formen la fuerza inmensa que derribe por fin tanta injusticia hasta hacer florecer un mundo nuevo! Un mundo de esperanza y dichosos anhelos de paz vivificante. El mundo de la comprensión bienaventurada y de la verdadera honestidad sin fingimientos. Ese mundo sublime que nos acerca a la suprema verdad liberadora, al sendero que han recorrido y recorren quienes nos dan ejemplo continuo de entrega, asistencia y dedicación a los que más padecen, a los que más amor necesitan sin fraudes ni rencores. ¿Y qué haremos nosotros? ¿Cuál será nuestra ofrenda, nuestro tributo en esto? Por lo menos ofrezcamos voluntad de servicio sincero, eficaz, activo y digno.