Cuando la cifra de delincuentes sexuales disfrutadores de las ventajas que les ha proporcionado la ley del solo sí es sí sigue aumentando -ya van más de 260- sin que ninguna ni ninguno de las responsables de dicha ley se inmute en su descarada soberbia ideológica y sectaria, esta semana era asesinado en Algeciras el sacristán de una iglesia católica y herido de gravedad el párroco de la misma. ¿El autor? Un marroquí en situación irregular en España, un yihadista con una orden de expulsión sin ejecutar y que vivía como okupa. ¿Qué podía fallar, señor Marlasca? Visto el atentado terrorista islámico, el perfil de los y las que siempre se ponen de perfil en estos casos, sacaron del kit de urgencias sus perfiles más canónicos. A saber: es un lobo solitario; es un hombre con las facultades mentales perturbadas; mucha prudencia y tacto, no hay que precipitarse sobre los motivos del atentado; la culpa es de la extrema derecha; y, por último, lamentamos el fallecimiento. Bueno, yo también lamento que la gente fallezca, pero si las cosas no cambian gracias a los avances que las científicas podemitas en biogenética de género están investigando, todos, todas y todes falleceremos algún día. Pero claro, no querríamos que nos asesinaran, como las mujeres no quieren ser violadas ni asesinadas por sus victimarios. ¿Alguna de ustedes dos se imagina lamentar el “fallecimiento” de una mujer que ha sido asesinada por su machista verdugo? ¿O que se haga el silencio?

Los mecanismos de control ideológico-informativo, el protocolo de urgencias que se pone en marcha en los casos de asesinatos y atentados perpetrados por el islamismo radical, por el terrorismo yihadista, llega a causar náusea. Hay que ver las peripecias escénicas, la perversión del lenguaje, el espejismo de ética y estética que se produce entonces. Tan es así, que los asesinados devienen en fallecidos y los muertos mutan en óbitos de esquelas vergonzosas. Ningún dirigente ni dirigenta de Unidas Podemos -que quiere cambiar el nombre porque el suyo está abrasado de éxito- ha condenado todavía el asesinato del sacristán ni el atentado contra el párroco. Total, solo fueron unos católicos atacados precisamente por ser católicos. Pero la ilustre ignorante de la ética más elemental, de la empatía con fallecidos a machetazos, Ione Belarra, sí ha tenido tiempo de tachar de miserable, por si acaso, a la extrema derecha. Es la misma Belarra que le dice a Ucrania que hay que dialogar con quien te viola, que hay que llegar a compromisos pactados con quien te invade, que tienes que ser diplomático con quien te asesina, con quien mata a tus hijos y bebés, o de lo contrario pueden producirse más fallecimientos en Ucrania. “¿Hola, señor Putin? Soy la voz de una ucraniana violada por sus mercenarios del Grupo Wagner, hermana de un fallecido a manos de un dron iraní lanzado por Rusia para que fallezca. ¿Puedo dialogar con usted?”. De ahí que se niegue –todos los podemitas- a enviar armas al pueblo ucraniano para defenderse del invasor, para defenderse del violador, para defenderse del asesino. Tras la noticia de la detención en Miranda de Ebro de un funcionario jubilado como presunto autor de las cartas bomba, resultó ser un lobo comunista, prorruso, vestido con las imágenes de Che Guevara (quizá fumándose un puro mientras completaba la lista de homosexuales que iba a enviar a campos de reeducación), Lenin y La Pasionaria, además de abrigar su casa con prensa libre castrista y propaganda soviética. ¿Se imaginan por un instante que los retratos fueran de Trump y Bolsonaro? Ardería la calle. Hace poco más de un año que se denunciaba una agresión homófoba en el barrio de Malasaña de Madrid. Todos los protocolos gubernamentales y mediáticos se pusieron en furiosa marcha y no hubo la más mínima duda de a quien señalar como culpables. La denuncia resultó ser falsa. Ahora, cuando las evidencias del asesinato yihadista de Algeciras están hasta grabadas, cuando conocemos que ha “fallecido” (Sánchez es así de sensible, como cuando se compungió profundamente en el Congreso por el fallecimiento de un preso etarra) un sacristán y ha resultado herido grave el párroco, toda la maquinaria gubernamental y mediática se pone en marcha para hacer justo lo contrario y pedir mucha prudencia. Es, son, como Ione Belarra al cargar los fracasos del Gobierno en el control de la inflación y los precios de los alimentos señalando como culpable al presidente de Mercadona, al capitalismo despiadado, a los infames empresarios que dan cientos de miles de puestos de trabajo merced a los cuales, y a la propia actividad empresarial, se recaudan impuestos que pagan el sueldo de Belarra y el recreo viajero de sus compañeros y compañeras de Unidas Podemos. Son los mismos y las mismas que, vestidas de no sé qué batas sanitarias ideológicas, despreciaban avanzadas máquinas y equipos para luchar contra el cáncer porque las donó Amancio Ortega. ¿Son los mismos y las mismas que jamás han tomado un antibiótico o se han puesto una vacuna porque venía de la explotadora y capitalista industria farmacéutica? ¿Han dejado que sus hijos e hijas, que ellas mismas y mismos murieran de pie, con el puño en alto, antes de vivir de rodillas tomando la medicación venida del fruto del árbol prohibido? ¿Han visto a los enfermos de cáncer renunciar altivos a su última esperanza de vida porque las máquinas las dona Amancio Ortega? Miserables. A más ver.