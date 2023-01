El mal de la montaña

TEATRE ARNICHES DE ALICANTE

**

De Santiago Loza. Dirección: Francesco Carril y Fernando Delgado-Hierro

Adaptarse a la realidad o que la realidad se adapte a nosotros. El mundo bajo control, en el que solo cabe lo que uno pretende, o encontrar aliento en el vecino. El lado más oscuro de las personas y la crisis de identidad. Las necias obsesiones, las relaciones fallidas y el inadmisible rechazo hacia quienes representan otra cosa diferente a la nuestra, según la visión del argentino Santiago Loza en «El mal de la montaña», que se refiere al mal de altura por falta de oxígeno.

Cuatro sujetos en estas entrelazadas situaciones dirigidas por Francesco Carril y Fernando Delgado-Hierro, dos de los actores que intervienen. Ángela Boix y Luis Sorolla completan el reparto. Buscan naturalidad y la hallan, lo que no impide un progresivo desinterés. Un texto puede ser desconcertante y poético, pero, aunque esté bien interpretado, no es suficiente si no funciona con interés sostenido. Coherentemente dentro de la posible incoherencia de los personajes en las escenas.

Los tres varones airean algo de todo esto cuando al comenzar cantan «I’ts a heartache». Dicho de otra forma, «Es una pena», canción popularizada por Bonnie Tyler en 1978, a la que le sigue el tema de Aute, «Sin su latido», cuya letra dice: «Qué terriblemente absurdo es estar vivo…».

Los sombríos monólogos se suceden con pocos diálogos. Narran hechos personales con cierto lenguaje simbólico en un espacio gris y desconchado que transmite una amarga soledad y algunos rasgos cómicos. El sentido teatral brilla más bien por ausencia. Por obra y gracia del autor en su búsqueda de la originalidad forzada.

Oímos a Ornella Vanoni y canta la deliciosa melodía «L’appuntamento» (1971). La nostalgia y el romanticismo. «Este sol ilumina en mi rostro / un signo de esperanza». Y ellos, uno de los cuales toca la guitarra y otro las maracas, cantan a ella ridículamente, con bolsas de cartón en las cabezas: «Si lloras, que sea de alegría».

Sorprende que el Teatro Español participe en coproducciones como esta, y el público, eso sí, obsequió sus aplausos en el Arniches de Alicante.