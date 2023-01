31 de enero de 2023: Un centenario pasado por agua

El día 31 de enero de 1923 brillaba un sol espléndido en Elche y muchos pensaron que se había adelantado la primavera. Otros, sin embargo, consideraron que era así como los vecinos y especialmente los labradores ilicitanos querían agasajar al rey Alfonso XIII que nos visitaba.

Ese día tendría lugar la inauguración oficial por parte de Alfonso XIII de las obras de elevación de las aguas del río Segura y sus azarbes para regar todo el término municipal ilicitano y otros vecinos (Crevillente, Catral y Dolores entre otros ).

Desde 1917, con el empeño inicial del Ingeniero José María Serra, se había llevado a cabo un proceso tanto administrativo como material, que estaba destinado a cambiar todo el panorama agrario de Elche y comarca y a condicionar buena parte de su historia.

Cuando hoy vemos las constantes polémicas que el tema del agua suscita entre nosotros, es conveniente recordar cuales fueron los hitos históricos que marcaron el destino contemporáneo no solo de las condiciones de nuestra agricultura sino de nuestro propio desarrollo económico. Cierto que la economía agraria no ocupa en la actualidad el lugar preponderante que tenía en aquella época, pero conviene no olvidar que Elche sigue siendo el municipio con mayor número de trabajadores afiliados al Régimen Agrario de la Seguridad Social de la provincia de Alicante.

La Compañía de Riegos de Levante S.A., (impulsada por el propio Serra, por la aportación de capital francés de la Banca Louis-Dreyfus y los bonistas y obligacionistas catalanes que huían de la debacle del Banco de Barcelona), ponía en marcha uno de los proyectos, capitaneados por la iniciativa privada, más ambiciosos de la época en materia de infraestructuras hídricas para riego en España.

Ahora puede llamar la atención que ese proyecto no solo fuera de iniciativa privada, sino que vendiera el agua de riego a través de subasta. Pero la situación tenía su explicación en aquellos momentos. Los recursos públicos destinados a obras de este carácter en toda España eran absolutamente insuficientes para acometer obras de esta importancia (no se hubiese hecho nada en el resto de España si se hubiese financiado esta obra), y los regantes y propietarios de Elche y otros municipios que no disfrutaban de los derechos de las aguas de los ríos (las “huertas”), ya habían separado la propiedad del agua de la tierra y aceptaban que su distribución asumiera las reglas del mercado (la Acequia Mayor del Pantano así lo hacía). Eso sí, mirando con envidia a las zonas vecinas donde el reparto se hacía respondiendo a pautas consuetudinarias y no pagando precio por ellas.

Muchos han sido los acontecimientos relacionados con la cuestión del agua que han sucedido en estos 100 años, pero me gustaría resaltar dos que, en el actual debate del Trasvase Tajo Segura, tienen una cierta importancia. El primero se refiere a la adquisición por Hidroeléctrica Española (la actual Iberdrola, tras la fusión con Iberduero) de la Compañía de Riegos de Levante S.A. en 1952. La necesidad de energía eléctrica para llevar a cabo las elevaciones de agua desde la desembocadura del Segura hasta unos 90 metros de altitud hizo que la Compañía adquiriera el salto de Almadenes en Cieza en el propio río Segura. Pero el excedente de su producción hidroeléctrica convirtió poco a poco a la Compañía de Riegos de Levante S.A. en la mayor operadora eléctrica en las provincias de Alicante y Murcia. El negocio de la venta de agua se convirtió en marginal para la Compañía y, sus socios principales (que ya eran los bancos españoles), optaron por vender a Hidroeléctrica Española e integrarse en el oligopolio eléctrico que se estaba fortaleciendo en esos momentos en España.

El segundo y más relevante fue la compra por la Comunidad de Riegos de Levante (Margen Izquierda del Segura) a Hidroeléctrica Española de la parte relacionada con el riego de la Compañía por 75 millones de pesetas en 1975. Hidrola nunca tuvo interés en el negocio de la venta de agua, que solo le producía dolores de cabeza y enfrentamientos con los regantes y del que solo estaba interesada en venderle energía a buen precio, por lo que aprovechó las expectativas del futuro Trasvase Tajo-Segura (que estaba asignando en aquellos momentos el uso de sus aguas) para vender unos activos y derechos por un precio muy ventajoso para ella (toda la red de canales estaba abandonada y falta de inversiones por lo que el Estado tuvo que comprometerse a su reparación aparte de financiación de la compra por parte del Banco de Crédito Agrícola).

Cuando se debate ahora el futuro del Trasvase Tajo-Segura no puede olvidarse esta historia. Al igual que el agua desalada está condicionada por los precios de la energía, el Estado está condicionado por sus decisiones históricas y no puede abandonar a las zonas que han tomado decisiones de inversión y transformación de los terrenos (siempre que se hayan hecho dentro de la legalidad) cuando esas inversiones se han hecho confiando en que el Estado iba a cumplir su palabra.

Alfonso XIII pudo darse un baño de masas hace ahora cien años al inaugurar unas obras a las que su gobierno no había aportado ni una peseta (obviamente, las concesiones si tuvo que darlas y, curiosamente, con mucha celeridad y eficacia), pero el Estado español no puede sin más abandonar los objetivos de tamaña empresa por mucho que el cambio climático exijan nuevos sacrificios. Existen muchas alternativas. Y si hace 100 años se supieron encontrar, ¿cómo no van a ser posible hoy sin tenerse que llegar a un estéril proceso judicial?