Entre las cosas que peor llevo, hasta ponerme a desenterrar el escaso arameo que conozco para jurar por Hadad, dios de las tormentas, está el cuñadismo, entendido éste como ofrecer soluciones sencillas a problemas complejos .

Seguro que la mayoría creen que esta táctica simplista la utilizan sólo los movimientos populistas y es verdad que, sin remontarnos mucho, los nazis eran maestros en señalar un objetivo fácilmente identificable al que eliminando todos vivirían mejor . Es posible que hubiese metas más sencillas , porque judíos vivían tropecientos mil en Alemania, pero no dejes que la realidad estropee un buen titular, pensó el tío Adolfo .

La polarización de la sociedad hace que la filosofía cuñadista triunfe hasta en ámbitos que creíamos serios . A algún dirigente empresarial le he oído teorías que no creeríais de cómo resolver problemas económicos globales con una fórmula mágica. La solución es tan sencilla que no sé porqué los sesudos economistas no le ofrecen el Premio Nobel de la materia por aclamación popular. Pero, esa es otra historia y tendrá su espacio .

Vamos al lío, que si no el titular no se entiende. A los alegres publicistas de la derecha se les ha ocurrido que para este año lo que más alegría puede dar al personal es la laminación de los que gobiernan, de orientación diferente para más señas. Han plantado cerca de mi casa una valla enorme con el lema “Sonríe, ya se van”, y las carotas asustadas y crispadas de Puig, Oltra y Sánchez .

Desde un punto de vista de mensajes simples , éste es el más sencillo de todos : el mundo proceloso que te toca vivir por sueldos de miseria e inflación galopante cambiará por encanto a un eden de leche y miel cuando se vayan los okupas que han usurpado el poder en España y en la Comunidad. Fíjate que me extraña que no se les haya ocurrido un mucho más impactante: “Sonríe, les echamos” o “Sonríe, les fumigamos “, con la imagen de un pulverizador de ZzPaff, a base de DDT.

Empezamos con esto, que no deja de ser una boberia para hacer unas risas, y acabamos con una teoría sencilla y a la vez eficaz: ellos son los malos, nosotros los buenos y como somos los buenos es imposible que perdamos y si perdemos es porque nos han hecho trampas y como nos han hecho trampas negamos el resultado y asaltamos las instituciones ¿Les suena el hilo? Quizá los perpetradores de estas teorías sean honrados padres de familia o abnegadas esposas, pero reconocerán conmigo que no hay círculos del infierno suficientes para hacerles pagar tanto incendio de la convivencia. Son muchos millones los que creen sus infundios sin plantearse que sean o no verdad, pero cuando ponemos a una persona y no a una ideología en la diana, lo fácil y lo primario es odiar y pensar que muerto el perro se acaba la rabia. Aquí no hemos llegado aún a eso, pero estaría bien escarmentar en cabeza ajena antes de que lleguen los madremías.

Quizá ande yo perdido y piense ingenuamente que hay espacio para debatir entre formas diferentes de ver el Mundo, que eso son las ideologías, pero es mucho más directo lo de quítate tú para que me ponga yo. Con lo que no me extrañaría que los publicistas de la izquierda colgaran frente al suyo otro cartel del mismo tamaño con el lema “ Tiembla, ya vienen” y las caritas de Mazón , Zaplana y Abascal, por ejemplo. Al final si se trata de ideas sencillas, para no obligar a pensar al votante, lo mejor es librarse de tonterías y apelar a las manías primitivas y a los odios ancestrales. Total, ¿quién se ha leído un programa electoral? Debo decir que conozco gentes que se los leían, yo incluido, pero se te quitan las ganas viendo la simpleza de los mensajes actuales y, obviamente, del grado de cumplimiento de los programas . Creo que en los últimos que leí había dos partidos que tenían opciones de conseguir una mayoría absoluta que es algo así como igualar ahora con montones de canales y plataformas las cifras de espectadores del “Un, dos, tres” cuando sólo había un canal de televisión. Bueno y los documentales de la Dos.

Si se fueran todos y nos dejaran tranquilos no dejaría de ser un alivio. Y total, en Italia llevan demostrando desde hace cincuenta años que no hacen falta los gobiernos y ahí siguen, tan frescos.