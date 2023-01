Este 30 de enero de 2023 se cumplen tres años desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el brote de coronavirus como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Habría que esperar al 11 de marzo de 2020 para que se declarase oficialmente como pandemia.

El impacto de la Covid-19 ha sido enorme. Según el último informe de la OMS del 27 de enero de 2023, esta enfermedad infecciosa ha causado más de seis millones y medio de muertes, así como un profundo impacto económico que, además, ha agudizado las desigualdades sociales en todo el mundo. En 2022, el número global de fallecidos por la Covid-19 siguió siendo muy considerable, de 1,2 millones, de los que casi medio millón correspondió a Europa (no solo UE), tras el pico de 3,3 millones y de 992,473 alcanzado en 2021, respectivamente, y no muy lejos de los valores de 2020 en lo que se refiere a nuestro continente (567,527, 1,9 millones en el mundo). En los Estados Unidos, la enfermedad en cuestión ha sido consecutivamente la tercera causa de muerte en el trienio 2020-2022, solo por detrás del cáncer y las afecciones cardíacas (y que no son enfermedades infecciosas).

No obstante, la vacunación de la población y la consiguiente caída de la mortalidad ha contribuido a normalizar la convivencia con el virus en los países occidentales, generando una cierta percepción de que, en cierto modo, se ha superado la amenaza del coronavirus, el cual se habría convertido ya en un virus estacional como la gripe.

Sin embargo, esta relativización de la Covid-19 puede ser debida precisamente a la falta de referencias respecto de ese otro virus respiratorio. Según la OMS, las muertes anuales por gripe se estiman entre 290.000 y 650.000. Siendo una horquilla verdaderamente amplia, incluso el valor máximo constituiría una cuarta parte de la media mundial anualizada del coronavirus para los años 2020, 2021, y 2022, que es de 2,2 millones de muertes, y en cualquier caso significativamente inferior a los datos globales para cada uno de estos tres ejercicios. En 2022 en España, y pese a iniciarse el año con un 84,18% de la población con una pauta de vacunación completa según el Ministerio de Sanidad, el coronavirus causó 26.703 muertes. Esto supone una mortalidad catorce veces superior a las muertes provocadas por la gripe en 2018, (1.852), la última campaña completa antes de la pandemia, siendo además aquel año el peor para nuestro país desde 1981 según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Si se toma la media anual de muertes por gripe para los veinte años pre-Covid (2000-2019), correspondiente a 454 fallecimientos, el coronavirus resulta ser 58 veces más letal. Esto no es un fenómeno únicamente español, encontrándose datos similares en la Unión Europea, incluso con elevadas tasas de vacunación.

Además, no se puede descartar la aparición de nuevas variantes más contagiosas, más capaces de eludir la inmunidad vacunal, y/o de efectos más severos, lo que conllevaría nuevos picos de hospitalizaciones y muertes, salvo que se actualicen las vacunas y se periodifique su administración, tendencia que hay que consolidar desde la UE. De hecho, la subvariante de Omicron BA.5, en la actualidad dominante, es algo más contagiosa y escurridiza a la inmunización respecto de la variante original. Asimismo, según el Instituto de Salud Carlos III, a consecuencia de los altos precios de la luz y el gas derivados de la guerra de agresión de Putin, la reducción del uso de la calefacción en la mayoría de los hogares conlleva una menor ventilación y casas con temperaturas más bajas, lo que favorece el desarrollo de enfermedades respiratorias. Ello ha contribuido a conformar una triple ola de Covid-19, gripe, y sobre todo en niños, bronquiolitis, en algunos países de Europa como Francia.

Así pues, no se ha de desdeñar el impacto que sigue teniendo aún hoy la pandemia, así como los otros virus mencionados, que han tensionado de nuevo los servicios sanitarios europeos durante los últimos meses. Por ello, se han de continuar impulsando campañas de vacunación para el conjunto de la población al objeto de generalizar la pauta completa, y no solo para los grupos de riesgo, siendo muy positiva la doble vacuna ante la Covid-19 y la gripe que ofrece la Generalitat Valenciana. Asimismo, se ha de promover el desarrollo de la vacuna para la bronquiolitis, que aún no se encuentra disponible.

Por otro lado, el 7 de diciembre de 2022 el Gobierno chino anunció el cese de la estricta política de “Covid cero” aplicada en el país durante tres años. Esta drástica decisión se produjo como respuesta a las protestas sociales que recorrieron China entre el 24 y el 26 de noviembre de 2022, lo que puso de manifiesto las flaquezas de una gestión sanitaria que el Partido Comunista Chino había defendido desde el inicio de la pandemia. Pero este giro tiene lugar con una vacuna autóctona cuya fiabilidad, al contrario que las occidentales, es más que dudosa, con lo que los contagios y los fallecimientos de se han disparado en este país. En consecuencia, la Unión Europea también ha de protegerse de esta oleada de casos exigiendo como requisito de entrada una pauta de vacunación completa y una prueba PCR negativa a las personas provenientes desde este país.