Hay quienes se abonan a plataformas como Movistar para consumir cine y series, y espectadores raros como yo que lo hacen para tener acceso a la señal de cuantas más televisiones autonómicas mejor. Más que nada con el fin de alcanzar el mayor número posible de informativos, y sacar conclusiones.

Lo que me permitió el 25 de enero, día habitual de cobro de las pensiones para los jubilados, asistir a una pieza en el Telenoticias de Telemadrid que me dejó perplejo y que tuve que repetir para constatar que no era producto de mi imaginación.

Los editores del informativo se sacaron de la chistera, sin venir a cuento, una noticia con evidente sesgo negativo, a propósito de esta primera paga después de la subida de las pensiones del gobierno de Pedro Sánchez. ¿De dónde iba a salir el dinero para afrontar ese dineral? Lo más chocante fue la manera de «entrevistar», y es preciso entrecomillar el verbo, a los jubilados que se acercaban a los cajeros de los bancos para comprobar a cuánto ascendía su nueva paga. Como si fuesen a un funeral. Teniendo en cuenta que la sede de Telemadrid está situada en Pozuelo de Alarcón, parece que no fueron muy lejos. Hasta 3.000 euros confesaban haber cobrado algunos; sin pasión, con cierto aire de resignación.

En el extremo opuesto nos encontramos con Informe semanal, que cumplirá 50 años el próximo 31 de marzo. El reportaje que dedicó al accidente del Alvia en Angrois fue modélico. Lo firmó Marisa Areopagita, periodista que durante casi una década formó parte de la redacción de Audiencia abierta, espacio dedicado a informar sobre la Casa Real y sus circunstancias. Mi enhorabuena por su salto de cortesana a comprometida reportera.