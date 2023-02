Hace unos días, el equipo de gobierno PSOE-Compromís, anunció que el antiguo Mercado Central de Elx se transformaría en un «mercado gastronómico» con unos 12 restaurantes y bares y una serie de actuaciones en su entorno por más de 7 millones de euros.

Llenar aquello de bares supone impedir que el viejo Mercado pueda recuperar su tradicional actividad comercial, adaptada a las nuevas demandas de compra de la ciudadanía en un entorno histórico necesitado de rehabilitación, y descartar la vuelta al mismo de los antiguos placeros y el desmantelamiento del impactante mercado provisional en la ladera del río, que ahora quieren dejar como definitivo.

Es justo lo contrario de lo que prometieron en campaña electoral. Hubo una importante concentración ciudadana, en 2015, contra el mercado provisional que quería instalar el PP, y los candidatos por el actual equipo de gobierno se comprometían a quitarlo de allí cuando gobernaran. Y, ahora, no sólo no lo quitan, sino que lo refuerzan en el mismo sitio por el que antes protestaban. Es normal que mucha gente se sienta engañada y decepcionada, por ambos partidos, y es probable que ello tenga consecuencias en próximas elecciones.

Colectivos

Justificar el error diciendo que no había otro emplazamiento alternativo al mercado provisional es falso. La alternativa siempre estuvo, especialmente desde que los colectivos ciudadanos (Salvem el Mercat) lucharon para denunciar ante diferentes instituciones (ICOMOS, etc.) el impacto del proyecto del PP, al contrario de lo que hizo el equipo de gobierno que parecía justificarlo como inevitable, aunque ahora intenten apropiarse del logro. La alternativa era volver al Mercado Central, tal y como se prometió. Rehabilitándolo, y sin derribarlo como también planteó el equipo de gobierno, recuperando los espacios históricos allí presentes: baños árabes, refugio, etc., evitando meter más coches en zona tan delicada y adaptando la actividad al nuevo modelo, comercial y de ocio, que se ha implantado en antiguos mercados en diferentes ciudades, y allí podrían haberse trasladado todos los interesados en él. Ese nuevo modelo de Mercado Central ha tenido tiempo para estudiarse bien (llevamos años así), dialogarlo con todos y aprobar lo mejor en favor del bien general de la ciudad, y no pensando sólo en intereses concretos o en especulaciones electoralistas como parece ser el caso.

Y no se pueden repetir los métodos que utilizó el PP en este tema. Estamos a menos de cuatro meses de unas municipales. Si se les criticó, entonces, por no buscar el consenso y actuar precipitadamente, ahora no puede el actual equipo de gobierno repetir aquellos comportamientos que tanto se criticaron.

Decisiones

El tema del mercado provisional y el edificio del Central están pendientes de una modificación puntual del PGOU que está sin aprobar. Y no será fácil que lo haga. Se plantean cuestiones delicadas y con decisiones recurribles ante los tribunales. Después de tantos años nada justifica tanta precipitación actual. El deseo de tenerlo todo «atado y bien atado» antes de las elecciones suena mal. PSOE y Compromís saben que su incumplimiento electoral ha creado dudas y rechazo en buena parte de la ciudad (vecinos, colectivos sociales, partidos, ecologistas, etc.) No es, por tanto, este el mejor momento para tomar decisiones que, incluso legalmente, son más que dudosas hoy en día. Recuérdese que hablamos de una zona emblemática de la ciudad. Actuaciones como las propuestas por el actual Ayuntamiento de Elche la desgracian y ponen en peligro su futuro. La prisa (después de tanta desidia en estos años) nunca es buena consejera.

Piensen más en la ciudad y vean si es justo que, por simple interés electoral, se le hipoteque su futuro para toda la vida por ocurrencias poco meditadas. Tanta precipitación actual es peligrosa y contradictoria, y puede provocar caídas con efectos indeseados.

Aún se está a tiempo de evitarlo.