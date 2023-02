Sumant per Elx és un projecte que sorgix d’una pregunta simple i a la vegada ambiciosa: quin Elx volem en 20 anys?

La resposta és tan fàcil com ambiciosa: volem un Elx on totes tinguem els drets bàsics garantits, on pugam viure amb tranquil·litat, un Elx que s’estime a si mateix i que tinga en compte la diversitat de totes les que hi convivim.

Hi ha un Elx de veus silenciades, que s’alça quan encara està fosc per a anar a treballar a un polígon o per a obrir un bar; que neteja cases i oficines, que cuida els nets mentre mares o pares intenten guanyar-se la vida com poden i que fa malabars per a arribar a final de mes, o de setmana. Hi ha qui no pot encendre la calefacció i qui viu atrapada en la seua pròpia casa: són els migrants que vingueren als anys 60 i s’han fet majors, tenen mobilitat reduïda i un pis a la plaça de Barcelona sense ascensor.

Solucions

Eixe Elx existix, ho sabem, i no es pot amagar davall de l’estora. Eixim en tots els rànquings de pobresa i no valen excuses; cal buscar solucions, les institucions no poden quedar impassibles. Soc conscient de les limitacions, dels problemes endèmics, de fallo del sistema, i que a la institució local li falten ferramentes. Però hi ha coses que no depenen de la competència, sinó de la voluntat. Cal aprofundir.

Per a revertir esta situació és fonamental que les Administracions, i sobretot l’Ajuntament (la primera en respondre a la ciutadania) tinga en compte totes les variables que poden afectar. Perquè no és igual viure al Pla que al centre, al Camp o a Arenals, parlar castellà, valencià o romanés, ser home o dona, tindre 20 anys o 78.

Tenim l’exemple del Govern de Compromís a la Generalitat: llibres de text i escoletes gratuïtes, llei trans, renda d’inclusió, protecció de la costa… i sí, en l’àmbit local també hem vist canvis urbans que créiem impensables. Nosaltres volem ser eixe accelerador al municipi, i per això cal la unió entre forces transformadores davant el continuisme i conformisme.

Necessitem espais de reflexió, confluència, on s’empoderen diversos sectors de la societat il·licitana; això pretenem. Esta candidatura transversal vol ser la base de la col·laboració entre persones que dediquen molt de temps a fer un Elx millor, amb l’objectiu de generar major cohesió i de formar un consistori més valent. Portem anys aprenent a treballar juntes, este no es un projecte nascut del no-res.

Política de proximitat

Sempre costa parlar de una mateixa, però diré que ara és el moment en què em sent preparada per a dedicar-me al meu municipi. És cert que mai he deixat de fer-ho; les que m’han acompanyat saben que fer política de proximitat és el que sempre he volgut i fou el que a un grup de persones ens va fer militar a Compromís fa més de deu anys. Mentrestant, allà on he estat, he tractat de traslladar totes les iniciatives possibles per ajudar als qui no han deixat mai d’estar al meu cor, al meu dia a dia, des que tinc 15 anys que vaig començar a participar d’allò municipal, passant per la meua etapa com a diputada per Les Corts Valencianes, fins ara que sóc Secretària Autonòmica d’Innovació.

Amb Sumant per Elx tenim l'oportunitat històrica, única, de plantar una llavor de futur per a començar a canviar coses. Necessitem una profunda transformació social, econòmica i política. Tenim la capacitat i estem en el moment adequat. I esta oportunitat passa, inevitablement, per les Primàries de Compromís.

Trajectòria

La meua trajectòria m’ha permés saber que no podem tornar al que teníem abans. És per això que cal que gent com Hèctor Càmara, Sandra Montserrat, Míriam Ennioua, Aaron Agulló, Toni Manzano, Encarni Ibarra o Fran Ferrer estiguen dintre. No volem restar, així que, sí, també han d’estar les companyes i regidores actuals Esther Díez, Felip Sànchez, també Marina González o Mouad Bouzbita. Cal que la nostra gent, la gent preparada, la de baix, la que no deu res a ningú de dalt, entre a l’Ajuntament d’Elx.

Estic molt orgullosa de ser il·licitana i vull que este sentir siga de totes. Un orgull on la protecció pública del nostre patrimoni no suscite cap dubte. On es vetle pel medi natural i on el Camp d’Elx siga la porta a la sobirania alimentària. Per totes aquelles persones que han estat al meu costat, en tants llocs d’un sud valent.

Quin Elx vull? Un Elx on la gent tinga dret a ser feliç, a viure tranquil·la; un Elx que prioritze, per davant de tot, millorar la vida de cada persona. Vull un Ajuntament ambiciós i cuidador, que es pose del costat de la majoria, de la gent que més ho necessita.