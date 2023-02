La vida está llena de derrotas que deberíamos saber asimilar. El desarrollo científico y tecnológico nos permite tener cierta calidad de vida, y nos facilita muchas cosas. Apretamos un botón y tenemos luz, movemos una palanquita y sale agua. Valorémoslo. No por ello, debemos pensar que es fácil para todos. Como dijo en este diario el dianense Miquel Silvestre: "Occidente es una burbuja de anormalidad porque vivimos con unos estándares de consumo y bienestar que no son los que tiene el 80% de la población. Ellos no son pobres o raros, el raro eres tú"

Asumir el fracaso y avanzar es fundamental para tu supervivencia, porque diariamente tienes microderrotas. Otro coche te quita el sitio para aparcar, estás dos horas en una cola virtual para comprar entradas, y, cuando te toca, se agotan, no encuentras mesa en ese restaurante al que querías ir, tu vuelo se cancela y te quedas tirado en el extranjero, tu mejor cliente prescinde de ti, llegas a la tienda cuando cierra, esa novela que tanto estabas disfrutando tiene un final lamentable, en la junta de tu comunidad se vota contra tus deseos, organizas una escapada a Cuenca y llueve torrencialmente.....

Ver imágenes de la insurrección en Brasil causa sensación de dèjá vu, en el mismo continente además. Los votantes asaltan la democracia, porque no aceptan la derrota. "Claramente", hay una "loba" colombiana que "factura" (millones, además) por un "pique". Shaki, ¡qué mal perder tienes!

Encuentro ridículo decepcionarse porque tu equipo perdió. Los herculanos estaríamos entonces sumidos en un perenne abatimiento. Amigo mío, al día siguiente saldrá el sol, especialmente si vives en la millor terreta del món. Se inventó como un espectáculo para divertir al espectador, no para sufrir. También son ilógicos los pollos que se montan en redes sociales, porque no gustó el final de determinada serie

Esto, en psicología ,se llama "baja tolerancia a la frustración y falta de una adaptación activa a la realidad". El problema es que el planeta no se adaptará a ti, eres tú quien tiene que acomodarse al mundo, y por eso hay mucha gente que está continuamente quejándose, buscando que todo lo que esté a su alrededor cambie. Dentro de cincuenta años descansaré bajo la tierra, como escribió Machado, pero no sé qué mundo os espera a los veinteañeros, viendo a tanta gente frustradita

Si aprendes a lidiar con la derrota en las etapas iniciales de tu vida, te será más fácil hacerlo cuando seas adulto. Debería ser una asignatura obligatoria en primaria. Le damos medallitas a todos los niños en una competición, para que nadie se frustre, en vez de distinguir al competente del incompetente. Leí que en una escuela de EEUU, cientos de niños (tras hacer varios exámenes que determinaron que algunos eran superdotados) no pidieron becas en Harvard, ya que no fueron avisados para no ofender a los que no llegaban al rango. ¿No sería mejor mostrar lo que hacen los buenos para que los malos suban el nivel?

Evidentemente, no todos tenemos la misma habilidad para hacer todas las cosas. El estudiante brillante en matemáticas, tal vez cometa errores ortográficos aberrantes. Hay simpáticos medio burros, e inteligentes que no saben socializar. Y todos juntos nos complementamos .Yo me fío de ti en lo que tú eres bueno ,y tú de mí en lo que yo destaco (caso que yo sobresalga en algo, claro está), y así gestionamos mejor nuestra sociedad.

La nueva generación parece de cristal. Probablemente sea una de las razones por las cuales, según publicó INFORMACIÓN, cuatro de cada diez jóvenes admiten tener ideas suicidas, y que haya chavales que no quieran salir de casa por miedo a que se destapen sus incompetencias. Muchacho, esfuérzate, aunque haya gente que te gane en muchas cosas, seguro que encuentras tu posición en el mundo.

Recordemos al Quijote: "Como no estás experimentado en las cosas del mundo, querido Sancho, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades". Los valencianoparlantes conocéis el refrán: "de músic,boig i poeta, tots en tenim una miqueta", que se refiere a que las personas tenemos muchos aspectos y somos más o menos aptos para todo. Yo de "boig" tengo un montón

Podría acabar con Los Rodríguez :"brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso", pero lo haré con "That's life" del gran Frank Sinatra : "I've been up and down and over and out". Amigo lector, no aspires a ser Superman, puedes ser un tío del montón, como el que suscribe, que es feliz cuando gana, pero no se desmorona cuando pierde, porque las derrotas suelen venir con enseñanzas. ¿Alguien aprende de las victorias?