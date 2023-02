Este miércoles Compromís per Elx ha votado en el pleno del Ayuntamiento de Elche en contra de reprobar al Gobierno de España por el recorte del trasvase Tajo-Segura a cuenta de subir el caudal ecológico en los embalses de cabecera, desde los cuales bebemos desde hace más de 40 años. Felip Sànchez, a la sazón concejal de Agricultura en el Ayuntamiento de Elche, ha defendido su negativa a la iniciativa blandiendo la justificación -que no digo yo que no exista- de que era un pleno preparado por el Partido Popular para afear al PSOE (ver cómo salía de esta el alcalde) y, por lo visto al término de la sesión, también al partido nacionalista que perdió una oportunidad, al menos, para ponerse de perfil en este asunto. Eso al menos esperaba la oposición en el Ayuntamiento de Elche, algo de cordura con lo que la formación va declarando.

Mociones

Y le aclaro una cosa a todo el mundo: mociones como la de ayer o como las que vemos en todos los plenos no sirven nada más que para hacer política, no para resolver problemas de la ciudad, por mucho que duela e importante sea lo que se apruebe porque el equipo de gobierno NUNCA tiene la obligación de cumplirlo -lo haya votado o no- ni plazo alguno. Así que se diga como justificación del sentido de un voto que una moción es una cuestión política sin trascendencia administrativa me da la risa. Porque es cierto, pero también cuando quien lo dice es el que la ha presentado al pleno. Cualquier concejal podría decirle exactamente lo mismo.

Justificaciones

Hay justificaciones objetivas y subjetivas en la defensa de una y otra posición. Y eso pasa en el trasvase y en todos los ámbitos de la vida. Y hasta se entiende que una formación política tenga un discurso en una parte y otro en otro lugar, sin ir más lejos, dos socialistas como García-Paje en Castilla-La Mancha y Ximo Puig en la Comunidad Valenciana a cuenta del agua. Cada uno defiende lo suyo en su territorio y eso se entiende.

Pero lo que no se entienden es que en València, donde el trasvase Tajo-Segura me da a mí que se defiende con boquita pequeña y después de haber dado muchos, pero que muchos argumentos los medios de comunicación para su defensa, porque estamos hablando del sur de la provincia, tengan una posición más nítida que aquí en Elche, donde ese agua riega los campos o nos da de beber.

Consellera

Lo digo porque hace menos de un mes la consellera de Agricultura, precisamente otro cargo de Compromís, Isaura Navarro, quien, curiosamente, sustituyó a una consellera ilicitana, Mireia Mollà, decía esto en una nota oficial de la Generalitat Valenciana el pasado 9 de enero a raíz de la concentración convocada en Madrid para dos días después por los regantes para mostrar su queja y rechazo por el recorte: "La consellera de Agricultura y otros miembros del Gobierno valenciano participarán en la movilización ante los cambios en la disposición sobre caudales ecológicos del real decreto. Isaura Navarro rechaza “de forma rotunda” las modificaciones introducidas y reivindica que se respeten los acuerdos del Consejo Nacional del Agua. La consellera de Agricultura mantendrá una reunión de urgencia con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán...".

La nota añadía: "se trata de esta manera de mostrar el rechazo “rotundo” del Consell a los cambios en la disposición sobre caudales ecológicos del real decreto refrendado por el Consejo Nacional del Agua, y exigir que se respeten los acuerdos adoptados con el fin de defender el trasvase Tajo-Segura (...) el Gobierno del Estado tiene que respetar lo que se acordó recientemente en el Consejo Nacional del Agua para garantizar el mantenimiento del trasvase”. Y concluía: "Desde el Consell estamos en total desacuerdo con el cambio de guion que ha hecho el gobierno español en cuanto a caudales ecológicos, porque rompen a última hora los acuerdos para garantizar el mantenimiento del trasvase del que depende la agricultura del sur de Alicante”.

Como todos ustedes ya sabrán el Gobierno de España decidió seguir adelante y no escuchar para nada ni lo que decía la consellera de Agricultura ni menos lo que le pedía el presidente de los valencianos, Ximo Puig. Es decir. Esto es lo que hay y que los regantes traducen como paro, desierto y hambre.

Ver cómo menos de un mes después de aquella declaración los dos concejales de Compromís en el Ayuntamiento de Elche votan con su socio de gobierno, el PSOE, en defensa del Gobierno, que iba a ser el reprobado (que no deja de ser más que un tironcito de orejas que no llega a ninguna parte más allá de lo que contamos los medios locales y la repercusión que esto pueda suponer) y no de los agricultores de Elche que se quedan sin agua (aunque estoy seguro que el concejal tendrá otros argumentos distintos a los míos y a la consellera de su partido), son una prueba más de la falta de sentido común en muchas de las decisiones adoptadas por la formación en Elche para ser esa bisagra que dicen, ese contrapoder del PSOE.

No sé si la consellera o Felip Sànchez, pero que alguien lo explique. ¿A quién apoya Compromís, al Gobierno, a los regantes o al PSOE de Elche?