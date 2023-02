Como seguro recuerde el amable lector a mediados del pasado verano algunos medios de comunicación así como la derecha política española trataron de imponer la teoría de que a partir del mes de septiembre, coincidiendo con el fin de las vacaciones, España iba a entrar en un declive económico sin precedentes producto de la incompetencia del Gobierno de la nación. No se hizo ninguna alusión a la invasión de Ucrania por parte de Rusia ni a la subida del precio de la energía y los carburantes que estaban en la base de la subida de la gasolina y de los alimentos en los supermercados. A ello se unieron las agencias de calificación de riesgo financiero y diversos organismos económicos europeos que desgranaron una batería de razones según las cuales España se acercaba al abismo económico. Algo que resulta cuanto menos paradójico si nos atenemos al hecho de que en la crisis de 2008 esas mismas agencias otorgaron la máxima calificación de estabilidad a bancos como Lehman Brothers dos días antes de su hundimiento y desaparición llevándose con ellos los ahorros de cientos de miles de familias.

Aunque en el último trimestre del año 2022 haya habido una ralentización de la economía en España, nuestro país ha experimentado durante el año pasado un incremento del 5,5% echando por tierra los deseos de todos aquellos que se han obstinado en hacernos creer que España se encuentra metida en un pozo sin fondo. Resulta sorprendente que todos los organismos económicos que profetizaron un descalabro en nuestra economía hace apenas unos meses hayan tenido que ir cambiando sus augurios casi cada semana, aumentando el PIB español según transcurrían los días sin dar ninguna explicación. Que sesudos expertos económicos hayan errado sobre el aumento del porcentaje del PIB español de una manera tan estrepitosa demuestra que los institutos económicos y sus supuestos expertos suelen tener en cuenta intereses personales y del grupo al que pertenecen cuando realizan previsiones económicas. Como era de esperar los grandes beneficiados (espectacular en el caso español) por la inflación y la subida de los tipo de interés de las hipotecas han sido los mismos bancos que en un porcentaje no menor se encuentran participados en su accionariado por la mismas agencias de calificación que augurando un futuro sombrío para la economía española consiguieron un aumento de los tipos de interés por el Banco Central Europeo.

Ahora que todos esos malos augurios no se han cumplido, y aunque la economía española se va a enfrentar a factores exógenos que poco tienen que ver con el ámbito interno, yo me pregunto qué grado de responsabilidad han tenido todos esos agoreros que parecían implorar un descalabro de la economía en el estancamiento de las contrataciones de la empresas en el último trimestre o en la paralización de inversiones que estaban previstas. La cantinela continua de que España se metía de lleno en el desastre económico ha hecho mella en parte de la población española y de manera especial en los empresarios. Resulta esclarecedor que en las últimas encuestas del CIS sobre la situación económica en España los españoles afirmen que piensan que la economía del país va a ir a peor en el año 2023 pero sin embargo la suya propia no. No hay que olvidar que los operadores turísticos han pronosticado para este año un nuevo récord de visitantes extranjeros. A lo que hay que añadir que un 60% de la recuperación económica post Covid se ha debido al turismo. Eso significa que a pesar de la guerra provocada por Putin, y que es apoyada por gran mayoría de la población rusa incluidos los residentes rusos en España, la senda económica española va a seguir por buen camino por mucho que se lamenten los exégetas del catastrofismo.

Este buen desarrollo de la economía española gracias, sobre todo, al turismo extranjero, choca de frente con los planes antiturísticos que pretende implantar cierta izquierda así como el nacionalismo en diversas ciudades y en varias comunidades autónomas. En Palma de Mallorca la cruzada antiturística de sus gobernantes va camino de poner en serio peligro el bienestar de cientos de miles de ciudadanos. Se pretende prohibir todo: los pisos turísticos, que los extranjeros puedan comprar casas en la isla y que los cruceros atraquen unos días en el puerto. ¿De dónde creen los dirigentes nacionalistas que se obtienen los impuestos que sirven para pagar sus nóminas? ¿De la venta de la aceituna? En Valencia la vicealcaldesa Sandra Gómez se ha erigido como estandarte del antiturismo. Mientras despilfarra el dinero público en obras faraónicas y en remodelar plazas que sólo necesitan que las limpien bien, echa la culpa de su incapacidad para solucionar el problema de la vivienda a los turistas y a los estudiantes que pretenden cursar estudios universitarios en la universidad. ¿Qué será lo siguiente? La prohibición de pisos turísticos en Ciutat Vella por Sandra Gómez habrá contentado a unos pocos vecinos que no soportan cruzarse por la calle con personas de otras nacionalidades pero no creo que piensen lo mismo los comerciantes y hosteleros del centro de la ciudad.