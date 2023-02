Tratar bien a las personas ha sido tradicionalmente una impuesta “regla de conducta” que no hacía falta ni aprenderla, ya que brotaba en la propia esencia de las personas. Era y ha sido tradicionalmente una forma de comportarse que le salía a todos como algo innato. Sin embargo, el paso de los tiempos ha ido cambiando esta tradición que se veía como algo normal y natural en las relaciones humanas, dado que si alguien quería que se le tratara bien, esta persona debía hacer lo mismo en sus relaciones con los demás.

Han ido pasando los años y en la actualidad cuando alguien trata bien a los demás lo vemos como algo que nos sorprende. Así, si alguien te da los buenos días, o cede el paso a una persona a la que siempre se le ha cedido te sorprende realmente. Nos llama la atención esta forma de comportarse bien porque las reacciones que antes eran tenidas por habituales, y que ahora se convierten en sorprendentes, no las esperamos, dado que es, precisamente, todo lo contrario. Pero lo realmente extraño es que los comportamientos de mal trato existan en algunos lugares en donde vamos a pedir un servicio y a pagar por él.

A todo el mundo le habrá pasado acudir a algún lugar a ver un espectáculo, a comer, desayunar o cenar, o recibir cualquier servicio por el que debes pagar y que, al mismo tiempo, puedes elegir acudir a ese lugar o a otro, y que el trato no sea bueno. Incluso, que te traten con desprecio. La respuesta en estos casos es fácil, porque no se vuelve a acudir a ese lugar y se elige a otro donde pagar por ese mismo servicio, lo que, al final , repercute en el perjuicio del dueño de ese lugar donde el trato de su personal no es, precisamente, el idóneo con los clientes. Y lo curioso es que ni con perjuicio económico a veces se cambia de forma de ser.

La cuestión, en consecuencia, es que se han extendido de una manera tan exagerada los hechos de un trato inapropiado a las personas que, como antes se ha expuesto, nos llama la atención cuando el trato es correcto y apropiado, es decir, cuando te sientes a gusto en un lugar y optas por repetir. Así, algo que es natural, y hasta lógico, se ha convertido en algo que nos sorprende y llama la atención.

Por ello, uno de los grandes males de la violencia que se está viendo en muchos campos de la vida y de las relaciones entre las personas viene porque se ha extendido de una forma tan rápida como el agua que se desparrama el maltrato como una forma habitual de actuar de determinadas personas y que cada día que pasa son más, sorprendiéndonos todo lo contrario cuando te tratan con respeto y con educación, que, además, es gratis.

En este sentido, pasar de un trato inapropiado al ejercicio de la violencia tiene un camino muy corto, y supone un peldaño superior en el que aquella se ejerce cuando lo elige y desea la persona que pasa de tratar con desconsideración y, ciertamente, mala educación a los demás, a utilizar la violencia como forma de relacionarse con los demás. Y una violencia que se ejerce de muy diversas formas y que puede ser física, verbal, psicológica y en diversos grados y formas. Por ello, ese paso que se da desde una forma de comportarse grosera y mal educada a un ejercicio de la violencia como forma de expresión supone una delgada línea fina que se manifiesta cada vez más en la forma de actuar las personas. Y, como decimos, cada vez son más las que utilizan el maltrato previo y, luego, la violencia, como su pasaporte habitual diario y que va creciendo en este sentido negativo.

La educación y su generalizada pérdida se ha convertido, por ello, en el verdadero mal de una gran parte de la sociedad que ha utilizado como “bandera” este maltrato y violencia como su escudo y tarjeta de presentación en las relaciones con los demás; de ahí, que el problema de todos estos comportamientos sea educacional y esta sea la respuesta a todos estos males que vive la sociedad y que, poco a poco, se van traduciendo en las manifestaciones tan graves que estamos viendo ante hechos que se repiten cada día más y que antes llamaban la atención y que, sorprendentemente, cada vez lo hace menos, aunque sean graves.

De esta manera, lo que se ha hecho mal es perder y abandonar la educación como norte de los comportamientos de las personas. Y el error ha sido no hacer lo posible para recuperar la educación, la igualdad y el respeto como los valores tradicionales que deben presidir la conducta de los seres humanos.