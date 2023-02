El día después de que Turquía y Siria sufriesen los desoladores terremotos TVE no tuvo mejor idea que emitir después de su segunda edición del Telediario, y donde suele incluir entregas de Viaje al centro de la tele a tutiplén, un especial informativo sobre la tragedia. Lo presentó Mónica López porque se trató de una versión extra del programa matutino Ahora o nunca. Lo condimentaron distintas conexiones en directo con el epicentro de la devastación, con las labores de rescate y las opiniones de los expertos en Sismología acerca del fenómeno y sus consecuencias.

Los datos de audiencia fueron demoledores para la cadena, y lo que es peor, arrastraron las cifras para el estreno que venía a continuación. Hasta el punto que el programa de Ana Morgade ha sido el peor arranque que ha tenido un formato estelar de La 1 en prime time en las últimas temporadas. Qué cuota de ese fiasco hay que atribuir al especial sobre Turquía y qué parte al programa propiamente dicho es algo que convendría analizar. Pero sobre lo que nos interesa reflexionar un instante en este rincón es acerca de lo mal que casan, a estas alturas, en La 1, los contenidos serios y reflexivos. Entre todos la mataron, y ella sola se murió, que dice el refrán.

Ahora llega Carlos Franganillo con 10.000 días, cuatro especiales acerca de cómo será el futuro que nos espera. La 1 los programa en esa hora crítica a la que la competencia emite El hormiguero, El intermedio y First dates. Si no les importasen las audiencias, no habría ningún problema. Pero mucho me temo que sí importan, y mucho. El buen trabajo de Franganillo va a dejar los audímetros temblando. Y a los programas que vengan detrás.