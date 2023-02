«Escapé del trueno y di en el relámpago».

Lazarillo de Tormes (1554), novela anónima española.

Paseo abstraído como un flâneur cualquiera por la parte peatonalizada de la calle Olegario Domarco Seller y varios pensamientos acuden raudos a mi mente (es lo me sucede siempre que callejeo por la periferia; no tanto por el centro, ya ven). Uno de ellos es que Carrús se merecía una actuación como esta, para que no se diga que las zonas peatonales solo se crean en el entorno a la Glorieta. Y mucho más ahora que la populosa barriada ha dejado de ser la más pobre de las grandes ciudades españolas, en ese fistro estadístico que perpetra contumazmente cada año la Agencia Tributaria sin sonrojarse. Bravo, pues, por partida doble.

Otro pensamiento que me asalta mientras deambulo por el remozado vial es que actuaciones como esta u otras parecidas (tampoco vamos a peatonalizar ahora todo el barrio) son una manera más efectiva de dignificar y mejorar Carrús que los cambios de nomenclatura de sus calles. Por supuesto, una cosa no quita la otra ni son incompatibles per se. Pero lo que es, es, y lo que no es, no es, como sabemos desde Parménides de Elea.

Dejó dicho el alcalde, Carlos González, en la inauguración de la reformada calle que habría bonificaciones para los nuevos comercios que abran en ella. No veo yo muchas opciones de locales comerciales ahí, pero seguro que habrá mentes más despiertas que sí lo vean y pongan en marcha nuevos negocios, creen puestos de trabajo y dinamicen la economía de la zona (y hasta del Toscar, por concomitancia). Veremos. Pero mis pensamientos se ven de pronto sacudidos por la paradoja que supone el hecho de que se anime a abrir nuevos comercios y a contratar empleados en la calle que lleva el nombre, precisamente, de un dependiente de comercio, militante de Derecha Ilicitana, que acabó fusilado en 1936, tras revocar el Tribunal Popular de Alicante una anterior (y al parecer benévola) condena a 12 años y un día (Miguel Ors dixit). Es lo que tienen los nombres del callejero, que cada cual tiene sus circunstancias.

«Sí, usted paseando ensimismado con sus reflexiones, pero nos han quitado los aparcamientos; a ver si reflexiona un poco sobre eso», me espeta un vecino, que debe de hacer captado mi introspección meditativa propia de todo flâneur que se precie de serlo. Es lo que pasa, que cualquier avance para los peatones (y ciclistas, patinetistas y usuarios de demás sistemas de desplazamiento autopropulsados total o parcialmente) se hace a costa del retroceso de los sufridos conductores de vehículos a combustión interna o baterías o ambas. Es lo que ha pasado desde que se implantó la ORA, allá por la década de los 80 del pasado siglo, avanzadilla de todo lo que ha venido después en materia de movilidad urbana (entonces se llamaba simplemente tráfico o circulación).

Sucede que los avances conllevan también retrocesos. Sin embargo, por la neumática sabemos que las fuerzas ejercidas en el avance y el retroceso en un cilindro de doble efecto (analogía un tanto forzada pero viene al caso) no son iguales. Son mayores en el primero que en el segundo, por la sencilla razón de que la superficie sobre la que actúa el aire es mayor en el avance que en el retroceso. Ni más ni menos. Los vecinos de Olegario Domarco Seller (de la calle, no del finado dependiente) han avanzado en esparcimiento, comodidad, sociabilidad, salud y, tal vez, en oferta comercial, pero los conductores retroceden en probabilidades de llegar antes a su casa, al dilatarse la búsqueda de aparcamiento. Aquí dejaríamos de lado la neumática para acudir directamente al segundo principio de la termodinámica.

Es lo que hay y lo que impera en todos los ámbitos de la actividad humana. Avances y retrocesos. Pasa, por ejemplo, con lo del trasvase. Mientras para la ministra Teresa Ribera la decisión aumentar unas tallas más el caudal que el Tajo arroja al Atlántico supone un gran avance en materia medioambiental y de sostenibilidad universal, para los agricultores de esta parte de aquí representa un enorme retroceso económico y social, y la insostenibilidad de muchas explotaciones.

El portavoz municipal popular y candidato a la Alcaldía, Pablo Ruz, ha vuelto a poner al descubierto las vergüenzas políticas de los socialistas (y de paso, también de sus socios de Compromís), sus idas y venidas, vueltas y revueltas en este endiablado asunto en las últimas décadas. Lo ha hecho en otro pleno extraordinario, pedido por su partido en el enésimo intento (infructuoso, como en ocasiones anteriores) de tomar el todo por la parte para, ya que el Tajo pasa por Toledo y desemboca en el mar de la Paja lisboeta, reprobar y vilipendiar al Gobierno de Pedro Sánchez y a todos y todas sus ministros y ministras (a los directores generales y subsecretarios no llegó, pero casi) y ganar adhesiones entre los potenciales votantes y, de paso, mayor consideración entre sus colegas del Senado.

También, por supuesto, para reivindicarse, una vez más, como adalid del campo ilicitano, de su buena gente y sus buenas hortalizas regadas con el agua que ahora nos niegan Ribera (un apellido que ya presagiaba lo peor, siendo madrileña) y el presidente castellano-manchego, García-Page, a quien el portavoz municipal de su propio partido, Héctor Díez, incluyó sin cortarse un pelo de la barba en el eje del mal junto a la mismísima Ayuso y Ruz. Al menos ha sido capaz de decir algo que ni Ximo Puig se ha atrevido a mentar, aunque seguro que el alcalde le reconvino (moderadamente, como es propio en González) tras la sesión.

El alcalde dejó claro que si se modificaba el enunciado de la propuesta del PP, apartando la reprobación al Gobierno de Sánchez y centrando la cuestión en el rechazo a la rebaja de caudales, la apoyarían. Pero no coló, como era de esperar, y Ruz se mantuvo firme porque precisamente el objetivo del pleno era, como en sesiones extraordinarias anteriores, dejar en evidencia al bipartito local ante los agricultores y representantes agrarios que llenaban el salón. González justificó la oposición de su gobierno a la envenenada propuesta popular alegando que no había en la sala nadie más pro trasvase que él, que hasta se ha manifestado varias veces en Madrid tras una pancarta contra las medidas del ministerio. Pero lo de reprobar a su jefe supremo, por ahí no pasaba. Y así quedó la cosa, como estaba. Mal tirando a peor.

En los meses que quedan hasta las elecciones de mayo es de esperar que Ruz y los suyos quemen toda la munición de plenos extra que les queda para pedir más reprobaciones y censuras de gobernantes socialistas, y no les faltará materia. Por ejemplo, a Ximo Puig por no haber sido capaz de devolver ni siquiera un adelanto de la deuda histórica (recuerden: los 43 millones de los terrenos de la UMH, con protocolo ya firmado en octubre pasado), ni la Ronda Sur ni la «learning factory» de la antigua sede de Correos. Por cierto en el histórico edificio postal de Alicante, que también compró la Generalitat (igual que la de Valencia y Castellón), no solo se trabaja ya para trasladar allí la delegación del Consell en la ciudad sino también otra del Instituto Valenciano de Finanzas, además de acoger eventos desde ya: el primero, Forinvest, el 2 de marzo. Es la que tiene ser la capital.

En cualquier caso, el bipartito sin duda contraatacará las futuras escaramuzas de Ruz y los suyos con la contundencia que les caracteriza en defensa de lo mucho que ambas administraciones han invertido en la ciudad, y no como la Diputación del popular Carlos Mazón, que todavía no ha comprado su prometida sede en Elche ni ha trazado una línea del proyecto del palacio de congresos. Pero todo (o casi) llegará antes del 28 de mayo. De una parte y de otra. Así que a seguir pendientes del cilindro de doble efecto.