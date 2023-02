Un hecho que está más allá de toda duda razonable: cualquiera que critique a los ricos que nos han sido concedidos, que lamente que oculten sus culpas con caridad obscena, que manifieste su opinión favorable a incrementar sus tributos, es siempre y en toda circunstancia, un demagogo. En cualquier tertulia, ante el vertido tóxico de estas ideas, no faltará un ilustrado que asevere que de los graves problemas que nos aquejan debe hablarse sin caer en la demagogia. Siendo esto cierto, y más en estos tiempos de tormentas, en que la divinidad de la democracia nos pone a prueba, no está claro por qué esa demagogia siempre recae sobre los que critican a los ricos.

Podría ser porque la solicitud de moderación –salarial o argumental- a los pobres, a los trabajadores, a las personas arrastradas por la vida, sin dinero para el alquiler, la luz o la calefacción, las herederas de familias que ya perdieron en la lotería de la existencia, no es demagogia sino muestra elocuente de real politik. Es prueba de la coherencia de expertos varios, dispuestos a dejar claro que de todo mal se deriva un bien. Porque, es sabido desde Leibniz, vivimos en el mejor de los mundos posibles. Salvo porque sería mejor si a los ricos les bajaran los impuestos, si los sueldos se contuvieran, si se privatizaran los servicios públicos que den beneficio. Sobre todo si son beneficios recogidos del árbol de la guerra, de la pandemia, de la inflación: si los incrementos de riqueza se derivan directamente de los incrementos de pobreza. En esa dimensión, en esa cháchara de saunas o consejos de administración, no es demagógico usar para ironías y sarcasmos al pobre. Es la normalidad de siglos. Para estos frágiles no hay lenguajes políticamente correctos: la burla va cosida al silencio, a la invisibilidad.

Puestos a explicar tan grave paradoja, doy en pensar que va a ser cierto que la dialéctica riqueza/pobreza genera aquello que se llamó ideología, de tal manera que los poderosos pueden comprarse, para su ajuar de talismanes litúrgicos y bufones acicalados, expertos en muñir palabras y en alborotar números, en justificar lo que a los simples nos parece injustificable y en convertir la lascivia de sus actos en muestras de un buen vivir premiado con las gracias de la existencia.

Siendo esto así, hay justificación siempre para, qué se yo, un Presidente de la CEOE que se incrementa su ya altísima soldada mientras no acude a negociar un posible aumento del salario mínimo. O banqueros con apostura soberana que abusan de su posición de predominio, de la piedad eterna del Estado y de su capacidad para ponernos a trabajar para ellos en nombre de la modernización digital. O petroleros que distraen sus ocios y sus negocios ganando cifras que agotan la tinta de las impresoras y la paciencia del planeta. O empresarios superlativos que, aquí y allá, lucen su garbo, se resisten a dialogar, apuran su fortaleza con los últimos céntimos que se llevan del sudor de los demagogos sindicales. Todos, a su debido tiempo, tienen su cortejo de aplausos, su bella retahíla de servidores. Los que critican protestas, huelgas, manifestaciones. Los que nunca se mancharían en contacto con esos pobres, con trabajadores, con jubilados. He tenido un sueño: Vargas Llosa y su Rey de oros, Savater, los restos mortales de Ciudadanos y el moderado Sémper, convocando una manifestación en Colón en defensa de los derechos de los humildes, que a esos españoles, y aun a los inmigrantes, también debe quererlos Dios. O no: quizá, además de pobres han visto a un vasco con boína o han escuchado a un obrero de Martorell hablando catalán, lo que les descalifica definitivamente.

Muchas revoluciones están en marcha. Todos los días los más emotivos nos las anuncian, caracterizadas por un fuerte fulgor identitario. Algunas de ellas me provocan regocijo, otras frialdad. No estoy muy seguro de que con voluntarismo y bondad se acabe con la desigualdad. Sí estoy seguro de que ninguna otra revolución tendrá frutos perdurables si, a la vez, o antes, no triunfa la igualdad social. Ya no estoy para revoluciones de petróleo o pedradas y las barricadas siempre me han parecido ratoneras para festejar la enésima derrota entre cochambre y suciedad; no creo que convocar una manifestación cada día para que los poderosos puedan contar los pocos que son y lo cansados que van las víctimas de la fragmentación social tenga algún interés. Para mi revolución me bastaría con que se cumpliera la Constitución, algunas declaraciones de Derechos y que los símbolos de los de abajo brillaran también por su nobleza histórica y porque sin sus luchas no existiría ninguna de las otras luchas que hoy nos convocan y, a veces, hasta nos agobian. Me bastaría con que algunos colegas intelectuales recuperaran el buen juicio de entender que en la desigualdad está el mayor de los males.

Perdónenme. Ya saben: nací a la política en aquel Partido Comunista que tanto hizo por la Transición y la democracia. Imagínense los libros de economía que pudimos leer. Los de un tal Tamames, creo recordar.