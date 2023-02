Cuando la escalofriante cifra de casi 600 violadores, pederastas y agresores sexuales golpea los cimientos morales de una sociedad al constatar cómo esos delincuentes se han visto amablemente beneficiados por una ley del ultrafeminismo dogmático, de la soberbia infantil de las dirigentes políticas del Ministerio de Igualdad y con el beneplácito y voto favorable de todo el Gobierno, encabezado por su presidente Pedro Sánchez, esa misma sociedad, completamente desarmada frente a sus gobernantes consumidos hasta el tuétano de la dignidad y el decoro político, ya no sabe si le quedan muchos otros sustos que soportar antes de que las urnas abran les abran la posibilidad de cambiar de inoculadores ideológicos y pésimos gestores. ¿Más sorpresas? Sí. ¿Alguna dimisión? No.

Estos días era noticia el bochornoso reconocimiento por parte de Renfe y Adif de que los trenes de cercanías proyectados para Asturias y Cantabria eran inviables porque no cabían en los túneles que jalonan la ruta. Es decir, todo un conglomerado de amigos, conocidos y saludados (en homenaje a Josep Pla) de los gobernantes de turno implicados en el esperpéntico caso, no conocieron hasta hace unos días que iban a enhebrar una maroma de barco en el ojo de una aguja. Y al parecer sabían hace más de un año la existencia de la chapuza y la han estado ocultando hasta que la olla a presión de la grotesca y carpetovetónica verdad estaba a punto de explotar. Una vez que la tercermundista noticia pasa a conocimiento del populacho -para ellos y ellas, el concepto de ciudadanía, respeto y competencia es un término pequeñoburgués impropio de la eficacia de los planes quinquenales del marxismo científico-, la ministra del ramo, que no sé ni cómo se llama (ni el ramo ni la agraciada con el ministerio), como les ocurre a ustedes dos y a millones de ciudadanas, promete fulminantes ceses y asunción de responsabilidades. En efecto, han cesado al que llevaba la escoba en el tren de la bruja y a un empleado a punto de jubilarse.

Conviene recordarles que el presidente de Renfe es un incondicional sanchezcastejoniano en la cuota litis que el PSOE le debe al PSC y al mundillo insurgente catalán. No en vano Isaías Táboas, en Renfe con el magro sueldo 173.884 euros, fue secretario general de la Generalidad de Cataluña con el charnego José Montilla como presidente, y secretario de Estado de Transportes (el tren de la bruja) con Zapatero. Con esos avales nada podía fallar. Pero la otra pata (no metida de pata) de la mesa de los trenes que no caben en los túneles por donde debían pasar, es la presidenta de Adif, María Luísa Domínguez (172.276 euros), que sustituyó a Isabel Pardo de Vera, que ocupa la actual Secretaría de Estado de Transportes, la que antes ocupaba el amigo Isaías antes de ocuparse de Renfe, no sé si me van siguiendo en este tren siempre ocupado por los mismos viajeros y viajeras. Son los mismos trenes y las mismas personas del AVE de Extremadura que circula a 89 kilómetros por hora, una alta velocidad teniendo en cuenta que la bruja debe darle escobazos a los pasajeros a la salida de los túneles por donde pasa. Pero aquí no pasa nada. Como con los agraciados por la pedrea de la ley del solo sí es sí. O como la que llegará con el tiempo y la ley trans. Al tiempo.

En un país relativamente serio, incluso aun no siendo del primer mundo, una incompetencia como la del tren de la bruja tendría consecuencias inmediatas sobre los responsables políticos al frente de esos organismos que tan generosamente les remuneran con los impuestos del pueblo que recibe los escobazos. Si en países europeos se dimite por plagiar una tesis (aquí la cultura del plagio ya constituye un mérito más para la excelencia de la tesis y su correlato cum laude), o por cualquier anomalía que suponga no solo una merma de recursos económicos, sino un desprestigio a nivel internacional, en España es justo lo contrario. Los máximos responsables son los únicos no responsables. Es vergonzoso soportar el nivel de soberbia chulesca con el que siguen pronunciándose las autoras intelectuales y factuales de leyes como la del solo sí es sí, y otras tantas que se nos vienen encima arropadas con la única solvencia de la soberbia, el desconocimiento, la incompetencia y el talibanismo ideológico. ¿Se imaginan esos dos fracasos acometidos por partidos de derechas? Arderían los trenes con sus brujas dentro; ardería la calle repleta de violencia estética por una ley que ha permitido que violadores, pederastas y abusadores sexuales, agresores de mujeres, vivan hoy sus condenas más confortablemente.

Comités de expertos Covid que no existían; amigos de pupitre de colegio en los más altos cargos de responsabilidad de empresas públicas; Torquemadas insaciables en busca del hereje al que castigar porque no comulga con la nueva verdad; persecución de medios de comunicación y periodistas hostiles; comités para la verdad histórica; tribunales que vigilan las que ellos y ellas consideran Fake news; censura del arte que se califica políticamente incorrecto; ascenso social y político de personas que solo acreditan como mérito su sumisión absoluta al líder; desprecios por el esfuerzo y la inteligencia; personajes abyectos, inmorales y hasta inclusos con las manos o la conciencia manchadas de sangre que presiden foros de la paz y los derechos humanos. ¿Así quieren luchar las democracias contra dictaduras sin escrúpulos que ya empiezan a adjudicarse el mundo?

En la lejanía que proporciona la edad y la cultura; en el escepticismo intelectual en el que nos sitúan las nuevas y los nuevos caraduras; en el lenguaje del miedo y la persecución; en una sociedad que va directa a su deterioro fisiológico sin querer medicarse para impedirlo; en toda esa sinrazón moral, mediática y absolutamente obscena, solo cabe recurrir al antibiótico de la soledad interior y el desprecio más absoluto por tanta indignidad institucionalizada. Es preferible volver al tren de la bruja de tu infancia, al menos los escobazos te hacían sentir vivo. Hoy matan porque el tren que lleva la escoba y a la bruja no cabe en el traje del decoro, la dignidad, el respeto y la decencia. En otros tiempos, otros trenes, otros estrechos túneles, llevaron a los campos de concentración. A más ver.