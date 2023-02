Parecidos más que razonables entre PSOE y PP de Elche

Somos animales políticos y, aunque queramos, no podemos negarlo. Nos ponemos nerviosos y terminamos por balbucear sin motivo. Nos enfadamos y buscamos a otros como culpables de todo lo que nos pasa.

Estamos a meses vista de unas elecciones municipales en la que nos va el futuro y por nuestra cabeza sólo rondan frases como: ¿Qué será de mí si no ganamos? ¿qué haré si no estoy en la lista? Ya saben, ese miedo escénico a perder que nos domina.

Y mientras, como no podemos hacer nada más que esperar, sacamos la regla del milímetro para ver qué tiempo dan las radios, las televisiones o los medios escritos y/o digitales al rival en tertulias y otros saraos, y que no nos lo ha dado a nosotros que nos lo merecemos más.

Leemos el titular pero no el texto ni el contenido. Nos quedamos en el verbo pero no con la frase. Escuchamos a otro que nos calienta la oreja y que nos dice qué es lo que ahí se dice, pero somos incapaces de pararnos a leerlo por nosotros mismos. Y solo nos damos cuenta si nuestro nombre aparece en el título o en el subtítulo porque aparecer en el texto solo es un menosprecio.

Y sobra que uno decida iniciar la campaña a las municipales de mayo de 2023, o que esta se iniciara al día siguiente de perder la de 2019, por lo que esta se anuncia como la más larga de la historia en Elche (aunque la de 2027 seguro que la superará), para que el otro salga a decir que él está pensando en otras cosas más importantes para la ciudad: de gestión y trabajo, no de promesas. A mí me recuerda a eso de excusatio non petita, accusatio manifesta (excusa no pedida, acusación manifiesta).

Este pasado sábado, el PSOE de Elche, cuyo candidato y alcalde, Carlos González, se fue hace un par de semanas al grupo municipal socialista para dar una rueda de prensa (y que nadie le acusara de utilizar los medios municipales en beneficio propio), aseguró que hasta mayo no quería ni oír hablar de elecciones, organizó un acto en Carrús, nada sospechoso por supuesto de ser para captar votos allí donde mejores resultados obtienen. "El PSOE Elx sale a las calles, barrios y pedanías de Elx con el fin de hablar con las ilicitanas e ilicitanos y conocer sus inquietudes, propuestas y necesidades" fue el lema del cartel. Lo curioso del caso es que este, sobre un fondo rojo-rojo, por supuesto, que utilizaron para invitar a los vecinos a acudir tenía el siguiente diseño:

Un perfil de la ciudad con algunos de sus símbolos más característicos, como no podía ser de otro modo y todos identificables. Por estar está hasta el Molí Real, que espera desde hace años una solución a su ladera. Una gran idea, en definitiva, como life motiv para invitar y escuchar a los convecinos, llenar los pulmones (y la cabeza) de mensajes alejados de los despachos y convivir durante unas horas sin necesidad de ofrecer ni juegos infantiles, ni música, ni bocadillos ni ná de ná. Sólo política y futuro. "Esnifando la calle", que hubiera dicho la impagable Lola Puntes. Con ello los vecinos un sábado acuden porque tienen la necesidad de facilitarles el trabajo a sus políticos: Enseñarles el camino hacia la victoria.

Barrio de Carrús

En 2018, un año antes de las elecciones, el PP de Elche tuvo una idea, digámoslo así, muy parecida para no herir susceptibilidades. No, no les hablo de que Pablo Ruz se fue al barrio de Carrús a escuchar "inquietudes, propuestas y necesidades". Les hablo de un cartel que utilizaron en esa campaña, bajo el lema "Ilusión por Elche". Por supuesto, ese era en azul-azul PP. Con esta imagen:

Y sí, los dos son parecidos razonables, el del PSOE y el del PP, pero esto no me atrevo a discutirlo con los socialistas porque seguro que encuentran otro mucho más antiguo que el del PP, que ya utilizaron, para demostrar que quienes les han copiado son los otros (y seguro que añadirían: "como siempre").

Es cierto, se han cambiado algunas cositas y no está la identificativa magrana del Misteri. Un puente por otro o por varios (ya saben, por esa idea de que todo une), unos edificios por otros, pero ambos nos ofrecen una curiosa estampa de la ciudad y también de sus políticos: Sus parecidos razonables. Pueden ustedes jugar a encontrar las diferencias entre las dos imágenes, quizá, o seguro que tienen cosas más importantes que hacer. Si han llegado hasta aquí, yo se lo agradecerá. Y una última cosa que me ha llamado la atención:

Ambas vallas dibujan (la del PSOE quizá más), lo que parece perfil de un cardiograma. No sé si es el de la ciudad o el de ellos mismos. Nos quedan tres meses largos por delante. Ánimo, y al toro.