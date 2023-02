En las últimas semanas uno de los temas de conversación más intensa entre el profesorado de la Universidad de Alicante ha sido la notificación por parte del Vicerrectorado con competencias en materia económica del radical cambio de política en el uso de los remanentes de centros, departamentos e institutos universitarios. La ciudadanía no habrá tenido noticia de una regulación interna como esta de una institución universitaria que, al lado del resto de universidades públicas valencianas, ha ido recibiendo notificaciones de alerta de las diversas auditorías sobre la existencia de unas cantidades importantes de dinero en las liquidaciones que, año tras año, iban figurando en el desglose de las mismas. En concreto, la notificación del Rectorado de esta Universidad de las últimas semanas afectaba al gasto corriente del PDI procedente de presupuestos anteriores.

¿Qué uso realiza el profesorado universitario de estos fondos públicos? Según se encuentren en unidades como centros –facultades y Escuela Politécnica Superior– o departamentos o institutos universitarios, los conceptos varían, pero básicamente vinculadas en los primeros a obras de infraestructura –espacios docentes o de investigación, principalmente– a ayudas a la investigación en el resto –asistencia a congresos, traducciones de artículos, materiales fungibles o publicaciones para transferir sus resultados, entre otros–. Cierto es que la existencia de remanentes de presupuestos anteriores, es decir, aquellos fondos no consumidos que las unidades han ido conservando para gastos extraordinarios del futuro, se fueron incrementando en el tiempo de pandemia. La supresión de actividades, como la asistencia a congresos o la concreción de algunas publicaciones, amplió la existencia de estos fondos. Del mismo modo, en los años posteriores como el actual, se han reactivado los gastos vinculados a estos conceptos a medida que se ha vuelto a una cierta normalidad en los grupos de investigación.

El incremento año tras año de los gastos derivados del capítulo 1 –pagos al personal– por la consolidación de las plazas existentes y su lógico envejecimiento –complementos específicos que se van adquiriendo–, frente al mantenimiento sin crecimiento de la aportación del gobierno autonómico, va disminuyendo las cantidades a distribuir en capítulos como los que ahora citamos, con lo que la eliminación de estos remanentes vuelve a ser un punto de debate. Los responsables económicos de cada universidad, atendiendo a las recomendaciones de los organismos que revisan sus cuentas, plantean diversas soluciones de difícil comprensión por parte de su personal docente e investigador.

Así, por ejemplo, la Universitat de València ha optado en los últimos años por mantener unas partidas presupuestarias procedentes de otros ejercicios que sirven tras una nueva reasignación para potenciar la actividad investigadora de su personal, consciente de la importancia de estos en la mejora de su competitividad en aras a los diversos procesos de acreditación y de reconocimiento de sexenios de investigación y de transferencia por parte de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación). Por el contrario, la Universidad Miguel Hernández d’Elx y la Universidad Politécnica de Valencia optaron por reintegrarlos a los mismos centros a finales de año; en el caso de la segunda, se notificó el carácter provisional de esta absorción en un momento de falta de liquidez presupuestaria, con la voluntad de reintegrarlo en el momento que esto fuera posible. La vecina Universidad Miguel Hernández permite que, tras la correspondiente justificación de la existencia de un gasto comprometido, se mantenga este remanente para su uso en el presupuesto anual siguiente. En todos estos casos se informó, con la suficiente antelación posible, de la alteración del hábito anterior de mantener estas partidas.

¿Qué es lo que ha sucedido en nuestra Universidad, tras haber aprobado el presupuesto para el 2023, que ha motivado el debate y las críticas? Sin ninguna duda la falta de reflexión y la comunicación de la medida a hechos consumados. En las recientes reuniones que han tenido lugar entre Rectorado y los responsables de centros, departamentos e institutos universitarios se ha informado de que la medida definitiva se implantará de manera progresiva. Una decisión que no ha convencido a la comunidad universitaria y que ha puesto la alarma en las diferentes unidades por las consecuencias de eliminar esta partida de sus presupuestos. Si el personal docente e investigador ha ido haciendo un uso responsable de estos fondos hasta la actualidad, la amenaza de desaparición de las cantidades no consumidas puede incrementar el gasto a finales de año de manera desmedida. Es evidente que la situación económica de nuestras universidades es compleja, más si recordamos que continuamos sin tener un Plan Plurianual de Financiación en condiciones que las dote de tranquilidad presupuestaria a medio y largo plazo, pero la variación de las normas de aplicación de sus presupuestos sin el correspondiente debate y con algunas afirmaciones lesivas para la honorabilidad del profesorado no solucionan el problema. Es el momento de la reflexión, del estudio técnico correspondiente, donde puedan intervenir todas las partes implicadas. Ese es el reto de nuestras instituciones en los nuevos tiempos que corren.