Las relaciones entre políticos y empresarios nunca son inocentes. Tonto sería el empresario que se cerrase puertas futuras dejando que se le viese demasiado la patita de sus simpatías, aunque evidentemente no es un secreto para nadie que muy de izquierdas nunca van a ser los empresarios que salen en los periódicos. También es cierto que algunos alardean de militancia, pero son los menos y curiosamente son aplaudidos o tolerados si su carné es azul y unánimemente reprochados si es rojo.

Obviamente el político deja de ser un don nadie y un bulto sospechoso cuando sale elegido y ahí las relaciones cambian, especialmente si el empresario en cuestión se dedica a las contrataciones públicas. Haciendo de tripas corazón y al borde del vómito he visto yo a más de uno halagar públicamente al alcalde o conseller de turno, a ese mismo al que pisotearán alegremente cuando no tenga el poder de decidir sobre sus haciendas o sus negocios. Porque también es mala suerte que vayan a tener que mandar en tu pueblo los que no son los tuyos.

A la inversa hay políticos que tienen atragantados a los empresarios y les odian igual que yo aborrezco a las gallinas, porque un puñetero gallo me picó cuando era una tierna criatura. A alguno se conoce que le picó el empresario gordo con chistera y puro habano que caracterizaba a los plutócratas en los tebeos y no se ha recuperado aún.

En la mayoría de las ocasiones se hace el paripé sin mayor conflicto, como bailando un tango en el que los danzantes se alejan y se acercan, se atraen y se repelen. Cierto que periódicamente a alguna se le va la olla, se olvida de la corrección política y llama explotador al dueño de Mercadona, pero suelen ser desahogos esporádicos, normalmente reservados para la intimidad, como el catalán de Ansar, y no para los titulares. A la inversa también se oyen barbaridades muy bárbaras en sobremesas de Juanito el Paseante etiqueta verde (o incluso azul), pero siempre mirando de reojo por si hay moros en la costa, no vaya a ser.

Y así va pasando la procesión de los días hasta que llegan las elecciones. Ahí, amigos, es el mercado . Nunca es más cruel la vida con un político de izquierdas, en el proceloso mundo empresarial, como cuando ha dejado de ser cosa o tiene en el horizonte unas elecciones en las que pueden mandarlo a la oposición. Fuera caretas parece la consigna y más de uno se pierde por quitársela demasiado pronto, sin saber si la fruta está madura o confunde sus deseos con la realidad. Debe ser una curiosa experiencia que a los que consideraban al menos neutrales se pasen al enemigo sin ningún mohín de disgusto o arrepentimiento, pero en política o en los negocios perder, o parecer que vas a perder, es un pecado mortal.

Tengo la sensación de que en el mundo empresarial existe la convicción de que va a haber un cambio de ciclo y no tanto por un rechazo al PSOE y un amor desmedido por el PP como por un hartazgo de Podemos y de toda la retahíla de sostenes al gobierno central y algunos gobiernos autonómicos, como el nuestro. Lo normal parece que un empresario de derechas rechazara las políticas económicas de un gobierno de izquierdas, pero no es así y por eso no es extraño que el presidente de la Generalitat esté valorado muy por encima de su gobierno. Incluso empresarios poco moderados en sus juicios y bastante conservadores ellos, hablan bien de él, en público y en privado, lo que sería para que se echara a temblar si no lo ha hecho ya. Pero, por si no se han dado cuenta, ni los empresarios, ni los periodistas, ni los filatélicos o numismáticos, pintamos nada a la hora de inclinar un voto y el nuestro, si lo ejercemos, vale lo mismo que cualquier otro, es decir poquísimo.

Les apuesto lo que quieran a que en las próximas elecciones -en todas, no sólo en las Generales- se va a hablar más del independentismo catalán que de las recetas para que las familias que viven mal vivan un poco mejor y de los inmigrantes más que de los abuelos aparcados en Residencias. Y me jugaría un café a que una gran parte de los votos decisivos que inclinarán la balanza a una u otra parte, serán decisiones basadas en argumentos primarios.

Es muy loco que al que le han subido el salario mínimo, la jubilación o mantenido el estado de bienestar contra viento, marea y Ayusos valore más a la hora del voto su anticatalanismo que la marcha de la economía. Pero ya verán, ya, de qué van las campañas electorales en la sede del Reino y en el ayuntamiento de Cuatretondeta.